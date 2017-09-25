Biliyor musunuz?

25 Eylül 2017

YEDY'nin bir lansman gecesiyle tanıtıldığını…

YEDY Gastronomik Derecelendirme Sistemi, aralarında ulusal ve uluslararası şefler, gastronomi yazarları ve kanaat önderlerinin bulunduğu konukların katılımıyla düzenlenen gala gecesinde tanıtıldı.

Lansmanda bir konuşma yapan YEDY Kurucular Kurulu Üyesi Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin "Dünyada gastronomik derecelendirme sistemlerinin birçok örneği var ancak ülkemizde bugüne kadar bu alanda sağlam temellere dayanan bir sistem bulunmuyordu. Anadolu sahip olduğu binlerce yıllık mutfak kültürü ile eşi benzeri bulunmaz bir hazine ve medeniyetlerin beşiği. YEDY, Anadolu mutfağının tanıtılması ve dünya mutfakları arasında hak ettiği yeri alması için gerçekten çok önemli ve eksikliği bugüne kadar hep hissedilmiş bir çalışma. Umuyorum ki Türk gastronomisinin dünyayla entegrasyonu anlamında bu eksikliği YEDY giderecek" dedi.

Türkerler Holding'in sanat galerisi sponsorluğunu…

Türkerler Holding, İzmir Balçova'da yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne "Kazım Türker Sanat Galerisi" adıyla bir sanat galerisi yapılması için sponsor oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Attila Sezgin iki kurum arasındaki işbirliğine ilişkin sözleşmeyi imzaladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, "Prof. Dr. Attila Sezgin üniversitemizde en üst düzeyde yöneticilik yapmış, emek vermiş, büyük katkılar sağlamıştır. Şimdi Türkerler Holding Genel Koordinatörü olarak da desteğini sürdürüyor. Tüm Dokuz Eylül Üniversitesi camiası adına hocama ve özellikle Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kazım Türker'e teşekkür ediyorum." diye konuştu. Türkerler Holding Genel Koordinatörü Attila Sezgin de "Türkerler Holding olarak yatırımlarımızın yanında sanata, spora ve eğitime hep destek olduk, olmaya devam ediyoruz. İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne, Efes Opera ve Bale Günleri'ne destek olduk. Mahall Bomonti İzmir projemizde açtığımız galeriyle Türkiye'nin en değerli sanatçılarının eserlerini İzmirlilerle buluşturduk. Bunun yanında İzmir'in en önemli markalarından Göztepe Spor Kulübü'ne sponsor olduk" dedi…

Bozcaada'da "Kalamar Festivali" yapılacağını…

Bu sene ilki gerçekleştirilecek olan Bozcaada Kalamar Festivali, 29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Türk Telekom Prime'ın ana sponsorluğunda düzenlenecek.

Festival kapsamında Bozcaada Kalesi'nde Teoman ücretsiz konser verecek. Teoman'ın yanı sıra festival katılımcılar yine ücretsiz olarak Mehmet Erdem, Gökcan Sanlıman ve Jabbar'ı da izleyebilecekler. Oltadan Mutfağa, Bozcaada Kalamar Festivali'nin konukları, kendi uğraşları sonucunda yakaladıkları kalamarları tadacaklar. Bunun için katılımcılar, kalamar yakalamanın inceliklerini usta balıkçılardan dinledikten sonra, gruplar halinde teknelerle denize açılacaklar.

Paşabahçe'nin Düsseldorf'ta showroom açtığını…

Paşabahçe, Almanya'nın Düsseldorf kentinin Schwanenhöfe bölgesine taşınan yeni ofisi içindeki showroom'unu açtı.

Paşabahçe'nin Kuzey Avrupa bölgesinde yerleşik müşterileri için bir üs görevi görecek olan ve yaklaşık 300 metrekarelik alana sahip yeni showroomda perakende ve ikram kanallarına yönelik Paşabahçe'nin otomatik ve el imalatı ürünlerinin yanı sıra, Şişecam Topluluğu'nun global tasarım markası Nude'un ürünleri de sergileniyor. Showroom'da sergilenen ürünler arasında premium segment için üretilen proje ürünleri de yer alıyor.

"Müzebüs"ün yola çıktığını…

Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyle Türkiye'nin her yanındaki öğrencilerle buluşan "Gezici Müze Müzebüs", 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yolculuğuna başladı.

Yola çıktığı 2003 yılından bu yana 429 bin 780 öğrenciye ulaşan Müzebüs bu eğitim ve öğretim yılında 28 ilde 130 okulu ziyaret edecek. Müzebüs'teki objeler arasında buhar makinesi, kronometre, radyometre, telgraf, gramofon, güneş saati, güneş pilli araba vb. bulunuyor. Müzebüs'ün ziyaret rotasında yer alan okullar milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçilerek belirleniyor. Türkiye'nin dört bir yanını dolaşacak Müzebüs'ün ilk durağı Erzincan oldu.