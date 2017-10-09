Biliyor musunuz?

09 Ekim 2017

The Ritz-Carlton İstanbul, yeniden tasarlandığını…

The Ritz-Carlton İstanbul'un tüm oda, suit ve balo salonları, İstanbul şehrinin ve tarihinin yansıtıldığı mimar ve sanatçıların dokunuşları ile yeniden tasarlandı.

Portekizli mimar ve Marriott otellerinin de daha önce iç dekorasyonunu yapan Patricia Pina, oda ve suitlerin iç tasarımını yaparken balo salonunun tasarımı da mimar Hakan Yürüoğlu imzasını taşıyor.

21. İstanbul Tiyatro Festivali'nin biletleri satışta olduğunu…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş'ın sponsorluğunda düzenlenen 21. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri İKSV ana gişe ve Biletix satış noktalarından temin edilebiliyor.

13-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek 21. İstanbul Tiyatro Festivali, yurtdışından 6, Türkiye'den 13 olmak üzere toplam 19 tiyatro dans ve performans topluluğunun 55 gösterisine ev sahipliği yapacak. Festivalde gösterilerin yanı sıra okuma tiyatrosu, söyleşi ve kitap tanıtımları, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi ücretsiz etkinlikler de yer alacak.

Balparmak AR-GE Merkezi 500 biliminsanını ağırladığını…

Balparmak'ın Platin Sponsorluğu'nda gerçekleşen ve Türkiye'de ilk defa düzenlenen 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi sona erdi. 120 ülkeden 12 binden fazla kişinin katılım gösterdiği Kongre, dünyanın pek çok ülkesinden sektör profesyonellerini ve biliminsanlarını buluşturdu.

Kongre için ülkemize gelen 500 yabancı bilim insanını Ar-Ge Merkezi'nde ağırlayan Balparmak, Arıcılık Ödülleri kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden yarışmaya katılan 450 balın analizini de Ar-Ge Merkezi Laboratuvarı'nda yaptı.

Osmanlı Bankası koleksiyonu SALT Galata'ya yayıldığını…

Osmanlı Bankası Müzesi (OBM), 1892 ile 1999 yılları arasında bankanın genel müdürlük binası olan SALT Galata'nın katlarına yayıldı. Türkiye'nin ilk özel banka müzesinin dijital sunumları, kuruluşundan genel müdürlüğüne, şubelerinden çalışanlarına bankanın 145 yıllık tarihini ayrıntılandırıyor.

OBM koleksiyonundan seçili belge, fotoğraf, mimari çizim, illüstrasyon ve gazete kupürleri, kurumun karmaşık tarihi kadar imparatorluğun son yarım asrı, Cumhuriyet'in kuruluşu ve özellikle de geçiş dönemindeki sosyo-politik dönüşümleri yansıtıyor. Bankanın kuruluşu ve dönüşümü -1 katında, genel müdürlük binasının yapımı giriş katında, şube ağının oluşumu birinci katta aktarılırken personel hikâyeleri üçüncü katta yer alıyor. Bu interaktif sunumlara, SALT Araştırma Ferit F. Şahenk Salonu'ndaki kasa dairesinde banknot, defter, hisse senedi, sicil ve müşteri dosyaları ile personel fotoğrafları gibi fiziki arşiv materyalleri eşlik ediyor.

PTT'den "kişisel pul"u…

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A. Ş.), "Kişisel Pul" hizmetiyle posta gönderilerine ayrı bir renk ve değer katmayı hedefliyor. Bu hizmet sayesinde gerçek ve tüzel kişiler seçtikleri bir görsel objeyi pul olarak bastırabiliyor.

Üstelik bu pul hatıra amaçlı saklanabildiği gibi gönderilerin üzerine yapıştırılarak posta işleminde de kullanılabiliyor. Kişisel Pul'da yer alacak görsel objeler kuruluş yıldönümü kutlaması, belli bir olayı anma, kişisel veya ticari bir ürünün tanıtımını yapma, doğum günü, evlilik yıldönümü, Anneler Günü, Babalar Günü, mezuniyet töreni gibi içeriklere sahip olabiliyor.

Eskişehir Sempre Restaurant'ın yeni konseptini…

Eskişehir'in ilk İtalyan restoranı olarak 22 yıl önce kurulan, yıllar içinde Gülay Kanatlı tarafından geliştirilen Sempre'nin 2016 yılında başlatılan yenilenme çalışmaları tamamlandı. Gülden Kanatlı Derbil, Aydan Kanatlı ve Firuzhan Kanatlı yenilenme projesini ekipleriyle birlikte gerçekleştirdi.

Sempre, yenilenen mekânında artık sadece İtalyan değil, Akdeniz mutfağının lezzetleriyle de konuklarını ağırlayacak. Kanatlı Ailesinin ikinci ve üçüncü kuşaklarının ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış kokteyline Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve eşi Seyhan Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve eşi Sena Ataç, yerel yönetim ve kamu kuruluşlarının temsilcileri, özel sektör temsilcileri, Eskişehir'in önde gelen isimleri, ETİ Grubu yönetim kurulu ile üst yönetimi katıldı.

Acılı lezzetler festivalini…

dsm group, 13-15 Ekim 2017 tarihinde acılı lezzetler festivali Acı Fest Chili & Chill'i gerçekleştirecek. "Gastronominin En Acı Hali" sloganıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da düzenlenecek olan Acı Fest Chili & Chill, dünya mutfağına, şeflere, barbekülere, konserlere, acı lezzetlere, workshop etkinliklerine ve sokak lezzetlerine ev sahipliği yapacak…