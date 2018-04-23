Biliyor musunuz?

23 Nisan 2018



Türkiye'nin ilk "Sakin Şehri" Seferihisar lezzetlerinin İstanbul'da tadılacağını…

Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan Lalezar, geçtiğimiz ay Adana'nın yöresel yemeklerini tanıtarak başladığı "Yerel Mutfak Global Lezzet" konseptine bu kez Türkiye'nin ilk "Sakin Şehri" olan İzmir – Seferihisar'ın lezzetleriyle devam edecek…

1999 yılında küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına karşı İtalya'da ortaya çıkan "Sakin Şehir (CittaSlow)" hareketi, üretimden çok tüketmeye, hızlı yaşamaya ve mekanikleşmeye karşı felsefesiyle günümüzde 28 ülkede 182 üyeli bir girişim. İzmir'in güney kesiminde yer alan Seferihisar 2009 senesinde akımın gerekliliklerini yerine getirerek Türkiye'nin ilk sakin yaşayan şehri oldu ve bu çerçevede çeşitli projeler geliştirmeye başladı. Seferihisar'ın sahip çıktığı özellikler ve yerel lezzetleri 26-28 Nisan arasında canlı müzik eşliğinde sunulacak. Konsept kapsamında Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınlarının yapacağı baklalı enginar dolma, şevketi bostan, ot haşlama, fıstıklı arapsaçı, sinkonta, sıra köftesi, balıklama, balık çorbası, oğlak, sakızlı tarhana, mandalina soslu lorlu kek, sakızlı lohusa kurabiye gibi yemek ve tatlılar mönüde yer alacak…

18. Afyonkarahisar Caz Festivali Onur Konuğu'nun Ömür Göksel olduğunu…

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği Afyonkarahisar Caz Festivali, 27 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyon Belediyesi'nin katkılarıyla, NG Afyon Otel'de gerçekleştirilecek. Festivale, yerli yabancı 70 sanatçı katılacak.

Afyonkarahisar Caz Festivali'nin açılışını ‘besteci, müzisyen Ömür Göksel ve Ankara Büyükşehir Big Band Kent Orkestrası gerçekleştirecek. Göksel'e, meslek yaşamı boyunca caz müziğine verdiği katkılardan Caz Festivali Onur Ödülü verilecek. Erich Ciompa,Tereza Krippner ve Kristýna Riljáková'nın katıldığı festivalde Ece Dorsay, Zümrüt Alieva, Makaew Duo klasik müzikteki caz formları ve bestelerini misafirlerle buluşturacak. "Oriental Blues" adlı müzik tarzıyla dikkat çekecek olan Luxus, tango, blues ve Balkan müziklerini yorumlayacak. Aleksandr Mekaev, genç keman sanatçısı Peter Mekaev ile aynı sahneyi paylaşacak.

IV. Ulusal Aşçılık Kampı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da Mengen'de yapılacağını…

Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek IV. Ulusal Aşçılık Kampı, bu yıl da Mengen'de yapılacak.

Eğitimler, 29 Nisan'a kadar Mengen Aşçılık Lisesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nun mutfaklarında ve bahçelerine kurulan kamp alanında verilecek. Endüstriyel mutfak ana destekçisinin Öztiryakiler A. Ş. olduğu kampın ana gıda destekçileri Pınar, Ekol Food, Üçelli Et ve Güneyler Tarım. Eğitim destekçiliğini Hilton İstanbul Bomonti, Porland, Hünkâr Bakliyat, Unilever Food Solutions, Barilla, Gedik Piliç İstanbul Gıda ve Uno üstleniyor. Katılımcıların konaklama ve yeme-içme giderleri ise AŞOMDER ile destekçiler tarafından karşılanacak. Bu yıl kamp bünyesinde önceki yıllardan farklı olarak bir çalıştay yapılacak. Kampta ayrıca yemek ile sanat ilişkisi, sosyal medya kullanımı, insan kaynakları, hijyen ve porselen gibi konular hakkında da seminer ve paneller gerçekleştirilecek.

"Hayat Tek, Anadolu'nun Lezzetlerini Keşfet" etkinliğini…

Kiva Bomonti, 24 Nisan Salı akşamı "Hayat Tek, Anadolu'nun Lezzetlerini Kiva'da Keşfet" etkinliği düzenleyecek.

Mehmet Başkaya'nın sohbetinin eşlik edeceği bu akşamın yemeklerini Kiva'nın şefi Deniz Şahin hazırlayacak. Kiva Bomonti'de saat 19.30 başlayacak etkinlikte tekmil fava, nuraniye, börülce salatası, yoğurtlu atom gibi lezzetlerin yanı sıra Afyon kebabı da servis edilecek. Kapanışı ise şambali tatlısı yapacak.