Biliyor musunuz?

16 Temmuz 2018

Yol tutmasını önleyen gözlüğü…

Citroën, Seetroën adını verdiği gözlük ile yol tutması problemini ortadan kaldırarak konfor alanında yeni bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Her üç kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez yol tutması problemi yaşadığı biliniyor.

Avrupa'da ise 30 milyondan fazla kişinin bu problemi kronik olarak yaşadığı kayıtlara geçmiş. Denizciler için geliştirilen bir çözümden yola çıkan gözlükleri kullanıcılar yol tutma belirtisini hisseder hissetmez takıyor. Kullanıma başladıktan 10 - 12 dakika sonra Seetroën zihnin iç kulak tarafından algılanan hareketle yeniden senkronize olmasını sağlıyor. Bu sayede gözlüğü takanlar bir akıllı telefon veya kitap gibi sabit bir nesneyle ilgilenebiliyorlar. Belirtiler ortadan kalktıktan sonra kullanıcılar gözlüklerini çıkarabilirler. Camsız olarak tasarlanan Seetroën tüm aile tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca numaralı gözlük kullananlar için de uygun.

Divan Bodrum'un yenilendiğini…

Göltürkbükü'de konumlanan Divan Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilenen konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.

İskele Restoran'ın yenilenen mönüsündeki taze tatlar yaz sıcaklarında hafif beslenmek isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. Sahil Bar'da sıcak yaz günlerinde bir nebze ferahlamak isteyenler için gün boyu hafif ve serinletici smoothie çeşitleri servis ediliyor. Dileyenler, Divan Pastanesi'nin lezzetleri eşliğinde beş çayı keyfi yapabiliyorlar. Divan Bodrum içerisinde yer alan İskele Restoran'da mönüye yeni eklenen ızgara enginar ve Burrata peyniri ile servis edilen "Toskana panzanella salatası", roka yaprakları, kavrulmuş biber, sarımsak, taze otlar ve balzamik sos ile sunulan "ızgara bebek kalamar", pesto sos ve roka yaprakları ile hazırlanan "orman mantarlı ravioli", eritilmiş çedar peyniri ve kavrulmuş dolmalık biber ve roka ile lezzetlendirilen "dana bonfile sandviç" ve fırınlanmış bebek patatesin yanı sıra sotelenmiş ıspanağın eşlik ettiği "ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga " ve Gorgonzola peyniri ile roka yapraklı "enginarlı pizza" alternatifler arasında yer alıyor.

İstanbul Modern Beyoğlu mağazasını…

İstanbul Modern'de gerçekleşen sergilerin katalogları, sanat yapıtlarının reprodüksiyonları başta olmak üzere pek çok tasarım ürünü İstanbul Modern Mağaza, Beyoğlu'nda meraklılarıyla buluştu. Mağazada çocuklara yönelik eğitici, eğlenceli ve yaratıcı seçeneklerin yanı sıra tasarımcıların takıları ve aksesuarlardan oluşan zengin içerikli koleksiyon müze ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. Müze mağazasında ürünleri yer alan Maiizen'in tüm sarkıt ve tavan lambaları gibi aydınlatma ve mumluk tasarımları da el yapımı olduğu için her bir parça kişiye özel olarak hazırlanıyor. Bu ürünlerden biri olan moi: masa aydınlatması hafif, sade ve çok çeşitli renk seçeneğiyle yeni ürünler arasında bulunuyor.

Anadolu propolisinin uluslararası ödülünü…

BEE'O Propolis, geliştirdiği inovatif ürünler ile bu yıl Cenevre'de dördüncüsü düzenlenen yarışmada Editors Award for Functional Food Innovation kategorisinde ilk üçe girdi. Ödülünü Jüri Başkanı Nathan Gray'in elinden alan Aslı Elif Tanuğur Samancı duygularını şöyle ifade etti: "Anadolu propolisini dünyaya tanıtma adına çıktığımız bu yolda aldığımız bu ödüller bize büyük bir güç veriyor. Bugünlere gelmemizde katkısı olan başta İTÜ ARI Teknokent olmak üzere tüm destekçilerimiz, paydaşlarımız, arıcılarımız, ekibimiz ve tüketicilerimize sonsuz teşekkürler…" BEE'O; 2013 yılında "Sözleşmeli Arıcılık" modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu tarafından KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent' te kuruldu.

Kırıkkale'de üretilen salamura tuzunu …

Mayi Tuz yeni çıkardığı salamura tuzu ile daha uzun ömürlü, daha sağlıklı ve lezzetli gıdalar sunmayı hedefliyor. Tuzun tanıtımında içerisinde yüksek oranda bulunan kalsiyumun koruyucu özelliği sayesinde gıdaların iki kat daha uzun zaman saklanabileceği söyleniyor. Mayi Tuz, doğal kaynak tuzlası olan Kırıkkale Delice'de oluşturulan sera tipi üstü kapalı havuzlarda hijyenik koşularda üretilip paketleniyor…

Kanyon'daki sokak lezzetleri etkinliğini…

"Sokak Lezzetleri Kanyon'da" etkinliği ile 26 - 28 Temmuz tarihleri arasında Yasu Baba'nın köfte ve piyazı, Kokocambo'nun kokoreci, Sırrı Usta'nın çiğ köftesinin yanı sıra çıtır çıtır simitten helvaya, süt mısırdan çeşit çeşit aromalı gazozlara kadar pek çok lezzet Kanyon misafirleriyle buluşacak. Etkinlik, 12.00- 20.00 saatleri arasında 3 gün boyunca Kanyon etkinlik alanında sürecek…



Ajjna'daki farklı mutfakları…

Ajjna'da Mustafa Yaşaroğlu'nun 8 ülkeye yaptığı ziyaretler, aldığı mutfak sanatları eğitimleri ve alanında uzman kişilerle uzun süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir konsept sunuluyor… Hint felsefesinde bağlanma ve keyif almayı sembolize eden üçüncü gözün adı olan Ajjna, marka vaadine uygun olarak tasarlanan mutfak ve mimari anlayışıyla ziyaretçilerine çok farklı bir restaurant deneyimi surkalı amaçlıyor. Farklı mutfak kültürlerine ait çeşitli yiyecek ve içeceklerin yanında İtalyan mutfağı ağırlıklı mönü hazırlanan Ajjna'da Şef Sezgin Can ve 25 kişilik ekibi görev alıyor…