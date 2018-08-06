Biliyor musunuz?

06 Ağustos 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1610 yıllık sarayı restore edeceğini …

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1610 yaşındaki Boukoleon Sarayı'nı restore edecek…

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne sunulan Restorasyon Projesi'nin onayını müteakip, Bizans Sarayı'nın restorasyonuna başlanacak… Restorasyon projeleri İBB-Kültür Varlıklarını Koruma Projeler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan Restorasyon Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek. Koruma Kurulu'na önerilen Restorasyon Projesi'nde, Boukoleon Sarayı, Açık Hava Müzesi olarak fonksiyonlandırılıyor.

Maslak'ta Hilton açıldığını…

Hilton'un Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren 61 oteli arasına Hilton Maslak İstanbul, Hilton Hotels & Resort markasının en yeni üyesi olarak katıldı… Atatürk Havalimanı'na 30 dakika uzaklıkta, metroya, iş merkezlerine, alışveriş merkezlerine ve konser salonlarına ise yürüme mesafesinde olan Maslak Hilton'da deluxe odalar, kral dairesi ve süit odalar dahil 284 adet oda mevcut. Otelin en üst katında konumlanan cam tavanlı etkinlik salonu dahil toplam 6 bin 600 metrekarede, 850 metrekare sütunsuz balo salonu ve üç kata yayılan görsel-işitsel teknolojiyle donatılmış, toplam bin 200 kişiyi ağırlayabilen 22 toplantı odası bulunan otelde bir sanat galerisi de yer alıyor…

Paper Moon'un "dünyanın en iyi pizza restoranlarından biri" seçildiğini …

Dünya genelinde hizmet veren İtalyan restoranlarını değerlendiren Italiana Magazine Catering, Paper Moon İstanbul'u ‘Dünyanın En İyi 70 Pizza Restoranı'ndan biri seçti. 2017'de "Yılın En İyi Dergisi" seçilen Italiana Magazine Catering'in dünya genelindeki İtalyan gastronomi dergileri ve ICE Ajansı'nın katkılarıyla yürüttüğü araştırma 2 yıl sürdü. 84 ülkede hizmet veren İtalyan restoranları arasında yapılan araştırma ve değerlendirme süreci verilen ödül plaketini, Paper Moon Şefi Giuseppe Pressani aldı.

Batman'daki Albaraka Türk Hat ve Tezhip sergisini…

Albaraka Türk'ün kültür sanat etkinliklerinden biri olan "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi'nin yeni durağı Batman oldu. Batman Valisi Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkanı Ertuğ Şevket Aksoy, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Batman Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi", 13 Ağustos'a kadar gezilebilecek. Açılış töreninde konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Albaraka Hat Koleksiyonu, 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Uluslararası Hat Yarışması'na katılan çok değerli hattatlarımızın eserlerinden seçilen önemli bir koleksiyondur. Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi'ndeki eserler sadece hat koleksiyonumuzdan oluşmuyor, sergilenen eserler arasında Klasik Türk Sanatları'nın en eski ve en özel dallarından biri olan tezhip eserleri de sergimizde sanatseverlerle buluşuyor. Bu sergiyi Güneydoğu Anadolu'nun kültür ve tarihi kenti Batman'da sanatseverle bir araya getirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyum" dedi.

Zaxi Restaurant'ın Maslak'ta açıldığını…

Zaxi, fun & finest" konsepti ile Maslak'ta kapılarını açtı. Dünya ve Asya mutfaklarının yer aldığı mönü, Baş Aşçı Arif Kemal Doğan tarafından oluşturulmuş. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği hizmeti veren Zaxi Restaurant, gündüzleri bistro konseptinde bir atmosfer sunuyor. Öğle yemeklerinde, özellikle işinsanlarını hedefleyen Zaxi'de her güne farklı bir tat katmayı amaçlayan mönü seçenekleri oluşturuluyor. Restoran, akşam yemeği sırasında ise fine-dining kimliğine bürünüyor. Yemeğin ardından, Zaxi Bar müzik eşliğinde misafirlerine hizmet vermeyi sürdürüyor. Zaxi Restaurant, kış bahçesi ile birlikte 190 kişiyi ağırlayabiliyor. Dilenirse özel gruplar ve toplantılar için ayrı bölümler oluşturulabiliyor.