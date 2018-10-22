Biliyor musunuz?

22 Ekim 2018

Ghost (Hayalet) müzikalinin Zorlu PSM’de sürdüğünü…

3 Tony adaylığı bulunan Ghost (Hayalet) müzikali 28 Ekim tarihine kadar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

Sam ve Molly karakterleri aracılığıyla sınır tanımayan bir aşkı anlatan, zamanın kült filmlerinden Ghost, sahne kurgusuyla, “Unchained Melody” gibi soundtrackleri dışında müzikale özel bestelenen parçalarıyla izleyiciyle buluşuyor.

Ajjna’daki haftasonu dinletilerini…

Ajjna, haftasonu misafirlerine özel piyano dinletisi sunuyor. Konuklara Cumartesi akşamı piyano ve viyolonsel dinletisi, Pazar günü ise sabah kahvaltısında piyano ezgileri eşlik ediyor. Farklı mutfak kültürlerine ait çeşitli yiyecek ve içeceklerin yanında, İtalyan mutfağı ağırlıklı menü sunan Ajjna’ya Chef Sezgin Can ve 25 kişilik ekibi hayat veriyor.

Gül Baba Türbesi’ne yoğun ilgi olduğunu…

Açılışı 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından yapılan Gül Baba Türbesi ve Kültür Merkezi, açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Gül Baba Sergisi, “Macaristan’da Osmanlılar”, “Dervişlerin Dünyası”, “Gül Baba”, “Hatıraların Gül Babası” ve “Macarların Gül Babası” başlıklarıyla birbiriyle bağlantılı 5 tematik salondan oluşuyor. “Aya Sofya Sergisi” ise dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Ayasofya’nın önemli özelliklerini ve geçirdiği değişimleri anlatıyor. Türbenin ve kültür merkezinin büyük ilgi görmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat “Son bir haftadır Gül Baba’nın birleştirici gücünü deneyimliyoruz. Eskiden yılda sadece toplam iki- üç bin kişi ziyaret ederken, şimdi açıldığı ilk hafta din, dil, ırk, mezhep, yaş fark etmeksizin yaklaşık on bin kişi ziyaret etti. İnanılmaz büyük bir mutluluk ve gurur. Bunu daha da ileriye taşımamız lâzım” diyor.

Mezzaluna’daki Dünya Makarna Günü kutlamasını…

Mezzaluna, 25 Ekim Dünya Makarna Günü’ne özel hazırladığı makarnayı, 22-28 Ekim tarihleri arasında misafirlerinin beğenisine sunuyor. Mezzaluna’nın “Cappellacci Ricotta con Funghi”si taze ricotta dolgulu Cappellacci makarnasında, Porçini mantarı ve cevizli ragu ile sunuluyor. Mezzaluna’nın menüsünde; acılı karidesli ve renkli dolma biberli yeşil tagliolini, porçini mantarlı ve hafif krema soslu fettucce, közlenmiş patlıcanlı ravioli ve ev yapımı linguine gibi lezzetler ön plana çıkıyor.