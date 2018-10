Biliyor musunuz?

29 Ekim 2018

Borusan Müzik Evi'nde yeni sezonun 1 Kasım'da başlayacağını…

Borusan Müzik Evi, 10. yaşını kutlayacağı yeni sezonu, 1 Kasım Perşembe akşamı çağdaş klasik müzik ve füzyon caz arasında köprü işlevi gören ödüllü topluluk Ekkozone konseri ile açıyor.

Borusan Müzik Evi'nde dördüncü konserini verecek olan Danimarkalı perküsyoncu ve vibrafon sanatçısı Mathias Reumert tarafından yönetilen topluluğun konseri, saat 20.30'da başlayacak. Ekkozone bu konserinde, György Ligeti ve Toru Takemitsu gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra doğaçlamalar ve sürprizlerle de müzikseverlerin karşısında olacak.

Le Pain Quotidien'in kış menüsünü…

Le Pain Quotidien, kış sezonunu yenilenen menüsüyle karşılıyor. Hedef, düşük kalorili organik ürünler sunabilmek… Menüde başlangıç olarak narenciye soslu karidesli salata, cevizli-kuş üzümlü ve kıymalı mantı, ana yemek olarak da sebzeli tavuk sarma ve kajun baharatlı levrek ve karides gibi seçenekler sunuluyor. Bunlara ek olarak Vegan beslenmeyi tercih edenler ve şeker kullanmayanlar için tamamı kendi şekeriyle pişen Vegan incir ve muz puding ve hibiskus çayı da menüde yer alıyor…

Kundura Sinema'nın 17 Kasım'da kapılarını açacağını…

Tarihi 1800'lere dayanan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kesintisiz olarak faaliyet göstermiş nadir endüstriyel kültür mirası örneklerinden biri olan ​Beykoz Kundura​​'da sinema kültürü, hem çalışanlarının hem de Beykoz halkının katılımıyla gerçekleşen film gösterimleri sayesinde fabrika döneminde gündelik hayatın önemli bir parçasıydı. ​Kundura Sinema​​, mekânın tarihinden ve geçmişindeki bu gelenekten yola çıkarak, fabrikanın kalbi olarak nitelendirilen Kazan Dairesi​​'nin bir bölümünü, Kundura'nın film izleme kültürünü devam ettirecek bir sinema salonuna dönüştürdü. Kundura Sinema'da Kasım - Aralık aylarında gösterimde olacak filmler arasında ​Billy Wilder​​'in yönettiği ​Apartman​​; J​acques Tati​​'nin yönettiği ​Oyun Vakti​​ ve ​Trafik; ​​Jules Dassin​​'in yönettiği​ ​Gece ve Şehir​​ ve N​ew York Esrarı​​ ve ​Walter Ruttmann​​'ın yönettiği ​Berlin: Büyük bir şehrin senfonisi​​ ​​filmleri yer alıyor.

Metropolis antik kentinin soylu koltuğuna kavuştuğunu…

Sabancı Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilen Ana Tanrıça kenti Metropolis'teki kazı çalışmalarında korunmuş halde bulunan "Grifonlu Soylu Koltuğu" yeniden yontularak Antik Tiyatro'daki iki bin yıllık özgün yerine döndü. Heykeltıraş Sinan İlhan tarafından pantograf tekniği kullanılarak mermerden yontulan koltuğun yeniden Antik Tiyatro'daki yerine yerleştirildiği tören, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 1995 yılında Metropolis Antik Kenti'nin en dikkat çekici yapılarından biri olan Antik Tiyatro'da bulunan Grifonlu Soylu Koltuğu'nun aslı İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Kalyon Restaurant'ın yenilendiğini…

Kalyon Restoran, yenilenen yüzü ve menüsüyle yoluna Falyanos by Kalyon olarak devam ediyor. Falyanos by Kalyon, mutfak şefi Murat Taşarer'in hazırladığı, fark yaratan lezzetli ve taze meze çeşitleri ile öne çıkıyor. Vişneli pazı sarma, manda kaymaklı kuru cacık, midyeli lahana sarma, Ermeni pilaki gibi meze çeşitlerinin yanı sıra hardal otu, ebegümeci, kaleotu, deniz börülcesi, kaya koruğu gibi otlu mezeler de menüde yer alıyor. Geleneksel balık çorbası, peynirli ızgara muska böreği, köz patlıcanlı yoğurt ve tahin soslu börek, ev yapımı somon lakerdada da bulunan Falyanos by Kalyon, günlük balık çeşitleri de sunuyor. Ayrıca karides kokteyl ve fırın sütlaç gibi tatlar da Falyanos by Kalyon'un menüsünde yer almaya devam ediyor.

Divan'daki dünya çikolatalarını…

Dünyanın 5 farklı coğrafyasında yetişen kakao çekirdeklerini seçen Divan Pastaneleri, çikolata tutkunlarına yeni nesil seçenekler sunmayı hedefliyor. 5 farklı kakao yoğunluğu ile hazırlanan Orijin Tablet çikolatalar, Divan'da satılmaya başlandı. Cava bölgesindeki kakaoların işlenmesiyle hazırlanan %32 oranında kakao içeren D'art Chocolate Java, kakao ve karamel tadının yanı sıra muz ve ananas meyvelerinin vurgusunu ortaya çıkarıyor. Madagaskar bölgesinde yetişen kakao çekirdekleriyle hazırlanan % 67 yoğunluk oranına sahip D'art Chocolate Madagascar ise egzotik meyve aromalarıyla deneyim yaşatıyor. %76 kakao yoğunluğuna sahip D'art Chocolate São Tomé ise adını aldığı bölgede yetişen kakao çekirdekleriyle hazırlanırken taze meyveleri tatlı severlerin beğenisine sunuyor. Brezilya'nın kakao çekirdekleri ile % 70 kakao yoğunluğuna sahip olarak hazırlanan D'art Chocolate Brasil keskin bir bitter çikolata tadı bırakıyor. Ekvador bölgesinde yetiştirilen ve serinin en yoğun aromaya sahip D'art Chocolate Ecuador ise %80 kakao oranı ile bitter çikolata severler için…