Biliyor musunuz?

28 Ocak 2019

Şehir hayatının vazgeçilmez bir geleneği olan ve öne çıkan alışveriş yerleri arasında bulunan semt pazarları, bir yandan tüketicilere ihtiyaçlarını karşılamak için pek çok fırsat sunarken diğer yandan trafik için önemli bir problem haline gelebiliyor.

Yandex Navigasyon, İstanbul’da kurulan semt pazarları konusunda bir çalışma yaptı. İstanbul’un tüm ilçelerindeki 66’sı kapalı olmak üzere 440 adet pazar yerini haritasına ekleyen Yandex, kullanıcılarının pazar yerlerine yanlışlıkla girmesini önleyerek daha doğru bir rota oluşturmasını sağlamayı hedefliyor.

“Yeniden Çiçek Pasajı” etkinliği, 8 Şubat Cuma günü saat 19:30-24:00 saatleri arasında İstanbullularla buluşacak.

1876’dan beri Beyoğlu’nun ikonlarından biri olan Çiçek Pasajı’nda, eğlence ve lezzet severleri yeniden bir araya getirmek amacıyla tasarlanan projenin lezzetlerini yeni nesil genç şefler hazırlayacak; sahne performanslarında ise Gaye Su Akyol’un müziği, Güntaç Özdemir’in hareketli parçaları ve sürprizler yer alacak. "Yeniden Çiçek Pasajı” etkinliğinde 3. nesil şeflerden Alaf’ın sahibi ve şefi Murat Deniz Temel, Mittag’ın sahibi ve şefi Fatma Yıldırım, Pizza Fellas’ın sahibi ve şefi Ceren Tekşen, Neolokal’in yardımcı şefi Serra Beklen, Nicole’ün yardımcı şefi Gamze Kurtulmuş, Kantin’in eski yardımcı şeflerinden ve Cunda Ayna Restoran’ın da eski şefi Tayfun Gökşin ve Gram’ın eski şefi Esra Acar Koç’unda içinde bulunduğu gençler de mutfakta bulunacak.

2018 yazında kapılarını açan The Bodrum EDITION Hote, dünya basınında. The Bodrum EDITION Hotel, Bloomberg ve Bloomberg Pursuite’te yılın en dikkat çeken destinasyonları arasında gösterildi. Amerikalı moda ve stil dergisi W Magazin’de ise 2019’da görülmesi gereken yerler arasında yer alan The Bodrum EDITION Hotel, Harper’s Bazaar dergisinde seyahat edilmesi gereken en iyi 19 yerden biri olarak yer aldı. Son olarak Italya Vanity Fair dergisi “2018’de Açılan En İyi Oteller” başlıklı yazısında The Bodrum EDITION Hotel’den bahsetti.

Avustralya’nın Queensland şehrindeki timsah çiftliğinden 2017 yılında Emaar Akvaryum’a getirilen dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri ünvanına sahip 5,5 metre boyundaki dev kral timsah Rob ve 3 metre boyundaki dişisi Silk, 14 yavru dünyaya getirdi. Ekim ayında yumurtadan çıkan bebek timsahlara, üç ay boyunca akvaryumda kendileri için ayrılan özel alanda veteriner ve su ürünleri mühendislerinden oluşan uzman ekip tarafından bakıldı. Yumurtadan çıktıklarında ortalama 30 cm boyunda ve 84 gr ağırlığında olan yavruların bir yıl içerisinde 80 ile 100 cm boya ulaşması bekleniyor.