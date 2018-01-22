Bollywood'un rengârenk dünyası…

22 Ocak 2018

Taj Express Zorlu PSM'yi renklendirmeye hazırlanıyor. Hindistan'ın ikonik müzikleri ve renkli danslarını buluşturan şov, 23 Ocak'tan itibaren 8 kez sergilenecek. Şovun yanı sıra müzikalin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşecek dans atölyesi, yoga etkinliği, Hint kınası, geleneksel Hint ürünleri köşesi ve DJ Ravish ile kostümlü parti de program kapsamındaki etkinlikler arasında…

Yönetmenliğini Shruti Merchant'ın üstlendiği prodüksiyonun koreografisi Vaibhavi Merchant'a ait. Şova, Akademi Ödüllü besteci A. R. Rahman'ın eserlerinin yanı sıra, Hindistan'ın dikkat çeken bestecileri Salim & Sulaiman Merchant ve Monty Sharma'nın da parçaları eşlik ediyor.