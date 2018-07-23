Bozcaada’da bu haftasonu caz var
27-29 Temmuz tarihlerindeki Bozcada Caz Festivali’nin alternatif müziğin kendine has seçkilerinin yer aldığı programında Etnik, Funk, Balkan, Özgür Caz ve Pop soundlarının canlı performansları sergilenecek.
FARUK ŞÜYÜN
Alternatif müziğin kendine has seçkilerinin yer aldığı Etnik, Funk, Balkan, Özgür Caz ve Pop soundlarının canlı performanslarla sunulacağı Kendine Has Festival, Bozcada Caz Festivali, 27-29 Temmuz’da Ayazma Koyu’ndaki Tarihi Manastır’ın bahçesinde gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca sürecek müzik yolculuğuna bu yıl atölyeler, gastronomi tadımları ve sosyal projeler gibi etkinlikler de eşlik edecek.
Festivalin program akışı şöyle:
27 Temmuz Cuma:
Alp Ersönmez Cereyanlı feat Erik Truffaz, Ceyl’an Ertem, Lahza, Yarım Dünya Klarnet Trio, Harun İzer- dj set.
28 Temmuz Cumartesi:
Bozcaada Ensemble, Ercüment Orkunt ‘Low Profile’, FourinThePocket, Kerem Akdağ-dj set.
29 Temmuz Pazar:
Deniz Mahir Kartal feat Sarp Maden, Emir Ersoy ‘Projecto Cubano’, Korhan Futacı ‘Pavli Experiment’, Nilipek, Kaan Düzarat –analog kültür dj set.