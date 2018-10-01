Bugün 1 Ekim, Kahve Gününüz kutlu olsun!

01 Ekim 2018

International Coffee Organisation - Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO)'ya kayıtlı olan 78 ülke her yıl 29 Eylül-1 Ekim arasını çeşitli etkinliklerle "Kahve Günü" olarak kutluyor. Kahve üretiminin yüzde 98'ini, tüketiminin ise yüzde 83'ünü oluşturan üye ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor. Ancak, "Kahve Günü" ülkemizde de 29 Eylül'den itibaren çeşitli promosyonlar ve etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Aslında kahveyi sevenlere her gün kahve günü, ama ICO kutlamaların 29 Eylül'de başlamasını, 1 Ekim'in ise "Dünya Kahve Günü" olarak kabul edilmesi kararını almış bulunuyor…

Türk kültürünün yüzlerce yıldır devam eden geleneklerinden biri olan kahve, son yıllarda pazarın büyümesiyle birlikte çeşitlilik gösteriyor. Bu çeşitlilikte öne çıkan lezzetlerden biri de yöresel kahveler. Dünyanın farklı noktalarında üretilen kahve çekirdekleri, yetiştirildikleri bölgenin kendine has özelliklerini alıyor. Bu nedenle bazı kahveler yüksek asiditesiyle tercih sebebi olurken, bazıları yoğun kıvamıyla, aromasıyla ya da pürüzsüz tadıyla cezbediyor.

Peki, hangi yöresel kahve hangi özellikleri taşıyor? 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle Kahve Dünyası'ndan yapılan açıklamada yöresel lezzetlerin hikâyelerini ve hangi damak tatlarına hitap ettikleri değerlendirildi:

Santos, Brezilya

Dünyadaki en büyük kahve üreticisi konumunda olan Brezilya'nın sıcak ve nemli iklimi, kahve yetiştirmek için mükemmel bir ortam oluşturuyor. Çekirdek türü olarak verimin dörtte birinden fazlası Arabica'dan sağlanıyor. Brezilya'da çok yüksek miktarda üretim olmasına rağmen en yüksek kalitenin yakalanması için her çiftlik aynı standartlarda üretim yapıyor. Kahve çekirdekleri elle toplanıyor ve kuru olarak işleniyor.

Kimler tercih etmeli: Düşük kıvam, düşük asidite, çiçeksi ve fındığı anımsatan aromalı, pürüzsüz tat arayanlar.

Kolombiya

Dünyada en fazla yıkanarak işlenmiş Arabica kahve üreten ülke olan Kolombiya yalnızca kahve ihracıyla değil, halkının gerçek bir kahve sever olmasıyla da dikkat çekiyor. Kolombiya'da en iyi kalite kahveler, Supremo olarak adlandırılıyor. Narino bölgesine özel kahve çekirdekleri ise yöreye has aroma ve lezzetler barındırıyor.

Kimler tercih etmeli: Yoğun kıvam, şeker kamışı tatlılığı, çikolata, şeftali ve ceviz aroması sevenler.

Kosta Rika

Dünyaca ünlü Kolombiya kahvesi için, ülkedeki toplam üretimin dörtte birinin gerçekleştirildiği West Valley bölgesinde yetiştirilen çekirdekler tercih ediliyor. Farklı mikro iklimlere ev sahipliği yapan bölgede ağırlıklı olarak sert çekirdek ve katı sert çekirdek yetiştiriliyor. Başlıca çeşitler ise Caturra ve Catuaí olarak adlandırılıyor.

Kimler tercih etmeli: Dengeli, orta yumuşak gövdeli, çiçeksi, baharatlı, narenciye ve fındığı anımsatan aromalı, canlı asiditeli kahve sevenler.

Kenya

Yüzde 7 ile dünyanın en yüksek asit oranına sahip kahvesi olan Kenya kahvesi, bu sayede yüksek parlaklık seviyesine de ulaşıyor. Siyah akışı, yoğun sitrik asiditesi, üzüm, böğürtlen ve limon aromaları ile ön plana çıkan kahvenin çekirdekleri yıkanarak işleniyor.

Kimler tercih etmeli: Orta kıvamlı, yüksek asiditeli, üzüm ve böğürtlen aromalı, tatlı, kremalı kahve müdavimleri.

Guatemala

Kahve yetiştirmek için uygun iklimi ve volkanik dağlarının sağladığı özel koşullar sayesinde Guatemala, dünyadaki en özel kahvelerinin yetiştiği ülkeler arasında yer alıyor. Toprak, yağış miktarı, hava sıcaklığı, nem ve rakım konusunda büyük bir çeşitlilik gösteren ülkede, kendine has özellikleri olan tam sekiz ayrı kahve üretim bölgesi bulunuyor.

Kimler tercih etmeli: Orta kıvamlı, yumuşak içimli, bol asiditeli, isli kokulu ve baharatlı bir yapıya sahip kahve tüketenler.

Türk kahvesi

Türk kahvesi için Brezilya'nın dik yamaçlarında üretilen ve el emeği ile toplanan Arabica tercih ediliyor. Orta kavrulmuş, çok kavrulmuş ve damla sakızlı seçenekleri bulunan Türk kahvesi, bu sayede farklı damak tatlarına hitap ediyor.

Kimler tercih etmeli: Orta kavrulmuş Türk kahvesini turunçgiller, odunumsu, meyvemsi ve cevizli çikolata lezzetleri tercih edenler. Çok kavrulmuşu ise daha sert, narenciye, odunumsu ve toprağımsı, bitter çikolata tatları sevenler.