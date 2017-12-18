Buika, Perşembe günü İstanbul'da

18 Aralık 2017

Latin Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, "Para mi" albümünün dünya turnesi kapsamında 21 Aralık, Perşembe akşamı bir kez daha İş Sanat'ta olacak. New York Times'ın "Buğulu, katmanlı ve hükmeden bir sesi var, Nina Simone gibi ama daha esnek ve virtüöz" şeklinde övgüyle söz ettiği Buika, ilk albümünü 2000 yılında yayınladı…

Sanatçı, Ekvator Ginesi'ne uzanan etnik geçmişi ve Mayorka'da geçen çocukluğunun da etkisiyle flamenko, caz, blues, soul, reggae, funk, rumba, R&B, gospel, copla gibi farklı müzik türlerini bir armoni ile harmanlıyor.

"Dünyanın 50 En Büyük Sesi" nden biri olarak seçilen Buika, 2009 tarihli albümü "El Ultimo Trago" ve 2013 tarihli albümü "La Noche Mas Larga" ile iki Latin Grammy Ödülü kazandı. Kariyeri boyunca Montreux, Barcelona, Kopenhag Caz Festivalleri gibi birçok festivalde konser veren İspanyol sanatçı, Anoushka Shankar, Chick Corea, Seal, Nelly Furtado, Chucho Valdés gibi önemli isimlerle de müzikal işbirliklerine imza attı.