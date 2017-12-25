Büyülü Odadan esintiler…

25 Aralık 2017

Caroline N. Koç ve N. Banu Yentür tarafından 21 Aralık 2007'de kurulan, her bir ürünün kendine ait tasarım hikâyesiyle ve özel üretim aşamalarıyla hayat bulduğu Haremlique İstanbul, 10'uncu kuruluş yıldönümünü, özel yeni yıl davetiyle kutladı. Haremlique İstanbul'un Zorlu Center'daki mağazasında düzenlenen, 10'uncu yıla özel "Büyülü Oda" koleksiyonunun da sergilendiği davete, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.

"Yemiş odası"ndan ilham alıyor

Topkapı Sarayı'ndaki "Yemiş Odası"ndan ilham alarak tasarlanan koleksiyon, bu özel mekânın 300 yıldır etkisini kaybetmemiş süslemelerini evlere getirmeyi hedefliyor. Sultan III. Ahmed tarafından Topkapı Sarayı Harem dairesinde yaptırılan Yemiş Odası'nın duvarlarını kaplayan çiçekler, vazolar, meyve ve renkler yeniden yorumlanarak Haremlique İstanbul'un "Büyülü Oda" koleksiyonunu oluşturmuş.

Koleksiyon, yatak odası, banyo, sofra, ev aksesuarları, özel kumaşlar ve kaftan-tunik ürün gruplarından oluşuyor. "Büyülü Oda" koleksiyonunun yıl boyunca yeni tasarımların eklenmesiyle daha da genişlemesi amaçlanıyor.