Edison'un 131 yıllık dinamosu, Rahmi M. Koç Müzesi'nde

13 Ağustos 2018

Rahmi M. Koç Müzesi, zamanının en yaratıcı mucitlerinden olan Edison'un 9 bin 600 kilometre öteden İstanbul'a getirilen 131 yıllık dinamosunu ziyaretçileriyle buluşturuyor. Böylelikle müzede sergilenen Edison icatlarının sayısı beşe çıkmış oluyor.

1887 yılında ABD'nin New York kentinde üretilen 5 kilovat gücündeki doğru akımlı bipolar dinamo, Edison tarafından 1920'li yıllarda yakın dostu Henry Ford'a verildi. Dinamo, 1985 yılına kadar Henry Ford Müzesi'nde muhafaza edildi. Aynı yıl Henry Ford Müzesi tarafından gerçekleştirilen müzayedede Finlay B. Matheson tarafından satın alındı. 2018 yılına kadar Matheson'un özel koleksiyonunda yer alan dinamo, kendisi ve eşi Joanie Matheson tarafından Rahmi M. Koç'a hediye edildi.