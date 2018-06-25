Ege'de 31 saat…

25 Haziran 2018



"8. Ege Yat Rallisi 30 teknenin katılımıyla bu yıl 23 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 31 saatlik seyir ile yaklaşık 190 deniz mili kat edecekler. 2000 yılından beri her iki yılda bir Setur Marinas organizatörlüğünde düzenlenen 8. Ege Yat Rallisi'nin açılış töreni ev sahipliğini Milta Bodrum Marina üstlenecek.

Komodor Necati Zincirkıran'ın önderliğinde, 25 Temmuz Çarşamba günü Bodrum Milta Marina'dan başlayacak rotada, 30 tekne sırasıyla Kos, Kalymnos, Nsyros, Symi, Rodos ve Meis rotasını takip ederek ralliyi Setur Kaş Marina'da tamamlayacak.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk "Bu yıl 8. kez denizlere yelken açmanın heyecanını yaşadığımız Ege Yat Rallisi, 30 yatın katılımıyla Bodrum Milta Marina'dan start alacak. Ralli, 31 saatlik seyir ile yaklaşık 190 deniz mili kat edilerek Setur Kaş Marina'da tamamlanacak. Setur Marinas olarak; sosyal ve kültürel boyutlu bu organizasyonu, Türk turizmine katkı sağlamanın yanı sıra katılımcıların bilgi ve tecrübelerine de fayda sağlamak amacıyla büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz." dedi.

Ege Yat Rallisi'nin amatör ruhların açık deniz ve filo seyri deneyimi edinmesinde büyük rolü bulunduğunu belirten Ralli Komodoru Necati Zincirkıran ise rallilerin yatçılara büyük cesaret verdiğini ve açık denizlerde güvenlik altında seyir olanağını sağladığını belirtti.