Ekstrem spor fotoğrafçılığının püf noktaları

13 Ağustos 2018

Net ve kaliteli görüntünün yakalanmasının en zor olduğu alanlardan biri spor fotoğrafçılığı. Günümüzde fotoğrafa gönül veren birçok kişinin dikkatini çeken bu alan son dönemde oldukça popüler. Peki, spor fotoğrafçılığının adrenalin dolu dünyasına girmek isteyen amatörler en güzel kareleri nasıl elde edebiliyor? Spor fotoğrafçılığına dair tüm merak edilenleri Canon elçisi olan Fotoğrafçı Samo Vidic fotoğraf tutkunları için paylaştı. Vidic'e göre 7 adımla mükemmel fotoğrafa ulaşmak için aşağıdaki kuralları uygulamak, bazı püf noktalarına hâkim olmak gerekiyor:

1 / Çekim öncesi hazırlık

Vidic'in tavsiyelerine göre ilk adım, fotoğraf makinesiyle deklanşöre basmadan önce çok iyi bir hazırlık yapmaktan geçiyor. Özellikle, parkur gibi hızlı ve öngörülemeyen spor dallarıyla ilgili bir çekim yapmadan önce sporcularla görüşmek ve lokasyonu incelemek çekim sırasında büyük avantaj sağlıyor. Vidic, en iyi fotoğraf açısının ancak bu hazırlık sayesinde keşfedilebileceğinin altını çiziyor.

2 / Doğal ışık

Özellikle şehir içerisinde bir lokasyonda sporcular hünerlerini sergiliyorsa, çekim lokasyonu çok kalabalık olabiliyor ve çekimi tamamlamakta büyük sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu nedenle doğru lens, şarj edilmiş piller ve yedek hafıza kartları gibi ekipmanların öncesinde hazırlanması gerekiyor. Samo Vidic, en iyi karelerini doğal gün ışığında yakalıyor. Yeni başlayanların doğal ışıktan yeteri kadar yararlanabilmesi için de hızlı ve verimli çalışmaları büyük önem taşıyor.

3 / Güvenlik

Amaç ne kadar etkileyici fotoğraf çekmek olursa olsun Samo Vidic, ‘'Sporcuların ve fotoğrafçıların güvenliği en önce gelir'' diyor. Bu nedenle parkur gibi açık alanda ve şehir içerisinde yapılan sporlarda, hava durumunun önceden kontrol edilmesini öneriyor.

4 / Dayanıklı, çok yönlü lensler

Ekstrem sporlarda, fotoğrafçılar darbe alabileceği için kullandıkları lenslerin de dayanıklı olması gerekiyor.

5 / Yüksek çekim hızı

Ekstrem sporcuların hızını yakalamak ve performanslarının tamamını görüntülemek için yüksek enstantane hızıyla çekim yapılması gerekiyor. Samo Vidic'e göre iyi ve net bir görüntü için gereken minimum hız, 1/1000 sn. veya daha da fazlası.

6 / Derinliğe dikkat!

Şehir içerisinde ekstrem sporcuları fotoğraflarken konunun ayrıştırılması gerekiyor. Özellikle şehir kalabalığında daha sığ bir alan derinliği elde etmek fotoğraf kalitesi açısından önem taşıyor. Örneğin, 2,8 diyaframlı bir lens tercihi ile sığ bir alan derinliği kolayca yakalanıyor.



7 / Sürekli pratik yapmak

Vidic tavsiyelerinde fotoğrafçılığa yeni başlayanların sürekli pratik yapması gerektiğini özellikle vurguluyor. Her türlü ışıklandırma düzeyinde, çeşitli farklı açı ve perspektiflerden fotoğraf çekmelerini öneriyor.