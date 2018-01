!f İstanbul'u "Uğur Böceği" açacak!

22 Ocak 2018

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde 15-25 Şubat tarihlerinde İstanbul'da, 1-4 Mart tarihlerinde ise Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin açılış filmi belli oldu. Amerikan bağımsız sinemasının önemli isimlerinden Greta Gerwig'in yazıp yönettiği, başrollerini "Atonement", "Hanna", "Brooklyn" filmlerinin oyuncusu Saoirse Ronan, Laurie Metcalf ve "Call Me by Your Name" ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Timothée Chalamet'in paylaştığı "Lady Bird / Uğur Böceği", Türkiye'de ilk kez !f İstanbul'da gösterilecek.

Mizahi ve duygusal

Greta Gerwig'in, 2008'de Joe Swanberg ile birlikte yönettiği ve oynadığı "Nights and Weekends"ten yıllar sonraki ilk yönetmenlik denemesi de olan "Uğur Böceği," kendisine "Lady Bird" lakabını takmış, ergenlik çağındaki Christine ile annesinin arasındaki çalkantılı bağı mizahi ve duygusal bir dille anlatıyor.

Prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapan, geçtiğimiz günlerde dağıtılan Altın Küre'lerde Müzikal Komedi dalında En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan "Lady Bird", New York, Chicago, Indiana, Vancouver film eleştirmenleri birliklerince "Yılın Filmi", Kadın Film Eleştirmenleri Birliği tarafından da "Yılın En İyi Kadın Filmi" seçildi.