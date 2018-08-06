GastroAntep uluslararası gastronomi festivali

06 Ağustos 2018

UNESCO tarafından seçilen Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başararak adını tüm dünyaya duyuran Gaziantep, 20 - 22 Eylül tarihlerinde uluslararası bir gastronomi festivaline imza atıyor.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) desteğiyle gerçekleştirilecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali GastroANTEP'le birlikte Antep Mutfak Kültürü, global bir vizyonla buluşacak.

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, pasta şefleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri ve yerli üreticilerin bir araya gelerek Gaziantep'e özgü lezzetleri yorumlayacağı festivale yerel halkla birlikte farklı bölgelerden de katılım bekleniyor.

Gaziantep misafirperverliği

Gaziantep, zengin tarihi ve sahip olduğu mimari güzellikler kadar Anadolu'ya özgü misafirperverliğin de en iyi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Gastronomi festivaline katılan yerli yabancı konuklar, kendine has Antep kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleme fırsatı da bulacaklar.

Asırlık lezzetler

Asırlardır hazırlanan yöresel lezzetlerin festival boyunca tadılacağı ve yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle pişirdiği tatların tanıtılacağı Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali'nde şehirle özdeşleşen fıstıklı baklava, katmer, Antep beyranı, firik pilavı, dolma, envai çeşit kebapların da aralarında bulunduğu lezzetler, dünya mutfaklarının temsilcileriyle buluşacak…