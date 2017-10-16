Gökyay Vakfı Satranç Müzesi iki yaşında

16 Ekim 2017

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 2'nci yaşını kutluyor. Ziyaretçilerini geçmişten günümüze dünya yolculuğuna çıkaran müzenin kurucusu ve Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay, "Dünyanın dört bir tarafında büyük bir tutkuyla, heyecanla yıllarca izlerini sürdüğüm, her biri farklı kültürleri, mesajları yansıtan satranç takımlarımız başka dünyaları keşfetme fırsatını sunuyoruz. Kültür ve sanatın merkezi haline gelen müzemizde 'zamanda yolculuk yapmak' da mümkün. Herkesi satrancın barış ve dostluk dolu dünyasına davet ediyorum" diyor.

625 satranç takımı var

Amerika'dan Tanzanya'ya, Hollanda'dan Mozambik'e, Rusya'dan İtalya'ya kadar 109 farklı ülkeden 625 satranç takımının yer aldığı müze, dünyanın en büyük satranç müzeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin 'ilk satranç müzesi' olma özelliğini taşıyan müze için Akın Gökyay, "Müzeler, kuruldukları şehrin en önemli kültürel markası ve gelecek nesillere bırakılan en önemli mirastır. Dünyadaki birçok şeyle birlikte, müzecilik anlayışı da çok değişti, gelişti. Çağdaş ülkelerde müzeler, sergi alanı olmanın çok ötesinde, interaktif bir kişisel gelişim alanına dönüşmüş durumda. Doğma büyüme bir Ankaralı olarak bu yeni trendin güzel bir örneği olan Satranç Müzesi'ni Ankara'ya armağan etmenin mutluluğunu yaşıyorum. İletişim kuran, eğitme ve öğretme esasını içeren, etkin, dinamik, etkileşimci, katılımcı, zamanın ruhuna uygun bir müze burası" şeklinde konuşuyor.

Müze, tarihi binasında ev sahipliği yaptığı sosyal buluşmalar, müzik dinletileri, sergiler ve özel içerikli organizasyonlar ile de dikkat çekiyor. Çocuklara yönelik satranç eğitimlerinin yanı sıra farklı atölye çalışmalarının da yapıldığı müzede yetişkinler için özellikle şirketlere yönelik hazırlanan 'Strateji Oyunu Olarak Satranç' eğitimleri veriliyor.

Müzede, ismini Hindistan'da satrançla ilgili bulunan ilk yazılı belgelerde geçen 'Chaturanga'dan alan bir kafe ve hediye mağazası da bulunuyor.