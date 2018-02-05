İstanbul Oyuncak Fuarı 22 Mart'ta…

05 Şubat 2018

OYDER tarafından 15 yıldır desteklenen İstanbul Oyuncak Fuarı bu yıl ilk kez TÜYAP işbirliği ile 22-25 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

OYDER Başkanı Yakup Kireçci, oyuncak sektöründe geçen yıl Anadolu'da 5 satış etkinliği düzenlendiğini belirterek "Onlar satışa odaklı fuarlar. İstanbul Oyuncak Fuarı ise ihtisas fuarı olarak öne çıkıyor. Fuarımızda oyuncaktaki son teknoloji yenilikleri görücüye çıkacak, oyuncak robotların şovlarını izleyeceğiz" diye konuştu. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy ise hedeflerinin bir iki yıl içinde fuarı dünyanın önde gelen fuarları ile rekabet edebilecek konuma ulaştırmak olduğunu vurguladı.

130 katılımcı firma, 10 bin ziyaretçi

Fuarda, peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekân ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara oyuncak ürünleri sergilenecek. 2 salonda 10 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuara Adel, Dolu Oyuncak, Dede Oyuncak, Pilsan, Neco, Adore Oyuncak, Armağan Oyuncak'ın aralarında bulunduğu 130 firma katılacak. Etkinliğe, 10 bin profesyonel ziyaretçi bekleniyor…