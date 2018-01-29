İstanbul'da "Venedik Yemek Festivali"

29 Ocak 2018

Kempinski grubunun otellerinden Venedik San Clemente Palace Kempinski Otel'in şefleri, Şubat ayında gerçekleşecek Venedik Karnavalı ile eş zamanlı bir yeme içme festivali için Çırağan Palace Kempinski İstanbul'a gelerek İtalyan lezzetlerini misafirlerin beğenisine sunacak.

5-18 Şubat tarihleri arasında "Venedik Yemek Festivali"nde İtalyan Baş Aşçı Giorgio Schifferegger, Sous Şef David Rialti ve Pastane Şefi Vincenzo D'Amora önderliğinde geleneksel İtalyan lezzetleri pişirilecek.

Laledan Restoran'da Venedik usulü hazırlanan sardalya, geleneksel Venedik kremalı tuzlu morina balığı, dana carpaccio gibi başlangıçlar; yüzde 100 inek sütünden yapılan İtalyanların altı asırlık geleneksel peyniri asiagolu balkabağı raviolisi, klasik Venedik makarnaları ve daha birçok sıcak başlangıçlar ve çorbalar; İtalyan tarzı sunumlarla hazırlanan deniz levreği, kuzu pirzola gibi ana yemekler ve tatlı olarak sunulan klasik bir İtalyan hamurlu tatlısı cannoli ve Napoli'den bir başka geleneksel lezzet Neapolitan Babâ tatlıları servis edilecek…

Pazar brunchları…

11 ve 18 Şubat Pazar günleri Pazar brunchlarında da İtalyan şeflerin dokunuşları olacak.

Venedik usulü karidesler, bal ve kompostolu taze İtalyan peynir çeşitleri, kruvasanlar, focaccia ekmekleri, İtalyan küflü peyniri gorgonzolalı, cevizli ve radikalı ızgara tavuk salatası gibi salata seçenekleri; İtalyan usulü biftekler, kaparili tuzlu morina balığı gibi ana yemekler; ayrıca misafirlerin önünde şefler tarafından taptaze pişirilen İtalyan makarna çeşitleri brunchlarda ön plana çıkanlar arasında. Tiramisu, panna cotta, Güney Tirol'a ait elmalı turta tatlı ise köşesinde yer alacak…

Gazebo Lounge'da 5-18 Şubat tarihleri aralığında küçük bufalo mozzarellalı focaccia ekmekleri, İtalyan sandviçleri ve tatlılarından oluşan Venedik Festivali'ne özel Akşam Üzeri Çay Saati sunulacak. Yanı sıra tatlı ve kurabiyeler vitrininde yerini alacak olan tarihi 19. yüzyıla dayanan kuru üzüm ve mısırdan yapılan "zaeti" kurabiyesi, Venedik'in Burano kentinden adını alan ve eski zamanlara dayanan tipik bir Venedik kurabiyesi olan "buranelli" İtalya'dan özel kurabiye seçkileri olarak çayın, kahvenin yanında sunulacak…