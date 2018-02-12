İşte etkileyici 10 doğa olayı!

12 Şubat 2018

Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Turizm portalı tatilsepeti.com, dünyanın etkileyici doğa olaylarından 10'unu seçti… Bu görüntülerin biri de Türkiye'den!

Büyük Mavi Çukur, Belize

Orta Amerika ülkesi Belize'deki Büyük Mavi Çukur, çoğu kişinin fotoğraflardan âşina olduğu bir doğa harikası. Turkuaz rengi sığ suları delerek devasa bir karanlık çember oluşturan çukur, aslında deniz seviyesinin çok daha düşük olduğu zamanlardan kalma bir mağara. Deniz seviyesi yükseldikçe içi sularla dolmuş.

Catatumbo Yıldırımı, Venezuela

Bitmeyen Fırtına ismiyle de anılan Catatumbo Yıldırımı, Venezuela'nın Catatumbo Nehri'nde gerçekleşiyor. Beş kilometre yükseklikten çakan şimşekler, yılın yaklaşık 160 günü, günde 10 saat boyunca devam ediyor.

Moeraki Kayaları, Yeni Zelenda

Yeni Zelanda'nın Koekohe Plajı‘nda bulunan siyah küre şeklindeki Moeraki Kayaları, ilginç şekilleri nedeniyle deniz kenarında yürüyen kabuklu bir canlıyı anımsatıyor. Kayaların yaklaşık 60 milyon yıl önce kil, çamur ve ince siltin kalsitle sertleşmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Danxia Yer Şekilleri, Çin

Çin'in güneybatı, kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde rastlanan Danxia Yer Şekilleri, rengârenk görüntülerinden dolayı daha çok Gökkuşağı Dağları ismiyle biliniyor. Kireçli kum taşlarının rüzgâr, yağmur ve güneş aracılığıyla milyonlarca yıl boyunca aşınması sonucu oluşmuş.

Biyoyansıma, Maldivler

Ateş böcekleri ve benzeri canlıların tamamen doğal şekilde kendiliğinden ışık saçması olayına biyoyansıma adı veriliyor. Biyoyansımanın bir örneği ise Maldivler‘in Vaadhoo Adası'nda gerçekleşiyor. Adanın kıyılarına yayılan fitoplanktonların biyoluminesens gösterisi, suların ışıltılarla kaplanmasına sebep oluyor.

Sardalya Göçü, Güney Afrika

Mayıs - Temmuz ayları arasında Güney Afrika kıyılarından geçen milyarlarca sardalya ilginç görüntüler oluşturuyor.

Pororoca Dalgası, Amazon Nehri

Atlantik Okyanusu akıntılarının Amazon Nehri ağzına geldiğinde oluşturduğu Pororoca dalgası, her yıl Şubat - Mart ayları arasında ve yalnızca iki kez gerçekleşiyor.

Kuzey Işıkları, İskandinav ülkeleri, İzlanda, İskoçya, Kanada

Kuzey ışıkları, İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İskoçya ve Kanada'nın kuzey kesimlerinden görülebiliyor. Kasım - Şubat ayları arasında gerçekleşen kuzey ışıkları, yeşil ve kırmızının karanlık gökyüzündeki danslarını andırıyor.

Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı, Kuzey Yarım Küre

Kuzey yarım kürede bulunan tek okaliptüs türü olan gökkuşağı okaliptüs ağaçları farklı renklere boyanmış gibi görünseler de bu durumun tek nedeni gövdelerini kaplayan tabakanın çoklu renge sahip olması.

Peribacaları, Türkiye

Peribacaları, her yıl yerli ve yabancı sayısız turisti Kapadokya‘ya çekiyor. Vadi yamaçlarından akan sel sularının ve rüzgârın etkisiyle aşınan tüflerden meydana gelen Peribacaları, dünyadaki eşsiz doğa harikaları arasında yer alıyor.