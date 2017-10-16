Japon davul ustaları, Türkiye turnesine çıkıyor

16 Ekim 2017

Japon geleneksel davul sanatı taiko'yu dünyaya tanıtan Ondekoza, ekim ayı içinde üç ayrı ilde düzenlenen üç konser ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Davul ritimlerinin yanı sıra hareket dolu performansı ile tanınan Ondekoza, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve iklimlendirme sektörünün Japon şirketi Daikin işbirliği ile Türkiye turnesine çıkıyor.

1969 yılında Japonya'nın Sado Adası'nda kurulan davul grubu Ondekoza, bugüne kadar Japonya başta olmak üzere Amerika, İtalya, İsviçre, Almanya, Rusya gibi ülkelere turneler düzenledi. Daha önce Eylül 2015'te Ertuğrul Fırkateyni Faciası'nın 125. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul ve İzmir'de konser veren Ondekoza, bu ay bir kez daha hayranları ile bir araya gelecek. Ondekoza'nın Türkiye turnesinin ilk durağı, 19 Ekim Perşembe akşamı Bursa olacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser saat 20:00'de başlayacak. Ondekoza, Bursa konserinin hemen ardından 22 Ekim Pazar günü İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi ve 23 Ekim Pazartesi günü İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde Türk müzikseverlerle buluşacak.