Menemenin ABD çıkarması!

16 Nisan 2018

Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği (Turkey ONE) bir süre önce başlattığı Türk mutfağını tanıtım kampanyası sürüyor. Turkey ONE Derneği, Türkiye'nin kültürel mirası ile tarihi ve doğal zenginliklerini uluslararası platformlara bir marka olarak taşıyarak kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu amaçla derneğin Gastronomi Komitesi tarafından, Türk mutfağının popülerliğini ve dünya çapında tanınmasını artırmak için başlatılan çalışmalardan birisi daha hayata geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü otellerinden The Breakers Hotel, konuklarına "menemen" ikram etti.

Tarihi 1895 yılına kadar dayanan Palm Beach'teki The Breakers Hotel'in mönüsüne giren "menemen", şeflerin sunumuyla 550 konuğun mönüsüne eklendi. Türkiye'ye özgü lezzet, Paskalya Bayramı dolayısıyla otele brunch için gelen yabancı konuklar tarafından beğenildi.

"İmza yemek"

Dünyanın popüler turistik şehirlerinin restoran mönülerinde, İspanya'dan "paella", Peru'dan "ceviche", Orta Doğu'dan "falafel" ve "humus" gibi çeşitli ülkelerin imzasını taşıyan yemeklere rastlandığı düşüncesinden hareketle Gastronomi Komitesi de bu konsepte dahil edilebilecek Türkiye'nin imza yemekleri arasında seçim yapmıştı.

Her damağa hitap eden, kolay bulunan malzemeler ve basit bir hazırlık süreci gerektiren, takip edilmesi kolay tarifi sayesinde her şefin kolaylıkla hazırlayabileceği yiyecekler arasında yapılan seçimde "menemen" tercih edilmişti.

Turkey ONE Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını Demet Sabancı Çetindoğan yaparken Çiğdem Simavi, Sevda Elgiz, Özlem Gençoğlu ve Avi Alkaş yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyor. Ö̈zlem Gençoğlu, Nedim Esgin Harika Güral, Beril Miskavi ve Arzu Güran ise Gastronomi Komitesi üyeleri…