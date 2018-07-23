Metropolis kazıları 28 yaşında…

23 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Antik kent Metropolis’teki kazı serüvenini neredeyse ilk gününden beri izliyorum. Bugün, yürüme yollarıyla, üstü çatılarla korunmuş kazı alanlarıyla mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri olan Metropolis’i en son Mayıs ayında ziyaret etmiş, bu köşede yazmıştım (https://www.dunya.com/ehlikeyf/metropolis-ve-milette-gecmisin-pesinde-haberi-417262 ).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ve katkıları yanında, Sabancı Vakfı’nın destek verdiği Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 28 yıldır tarihin bilinmeyenlerini gün ışığına çıkarmayı sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden bilim insanlarının katıldığı uluslararası arkeoloji projesinin bu seneki alan çalışmaları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başladı.

‘Ana Tanrıça Kenti’ Metropolis’te bu yıl, 2015 yılında keşfedilen ve ‘Zeus Krezimos’ olarak anılan kült alanındaki kazı çalışmalarına devam edilecek. Kutsal alanın bulunduğu teras ve devamındaki alana odaklanacak kazı çalışmalarıyla Metropolis’teki dini yaşamı anlamaya katkı sağlayacak buluntuların elde edilmesi hedefleniyor. Daha önce yapılan kazılarda Helen mitolojisinin baş tanrısı Zeus’un dünyada ilk kez Metropolis’te ’Krezimos’ sıfatıyla anıldığı ve ’Krezimos’un bereket ve bolluk getiren koruyucu Zeus anlamına geldiği keşfedilmişti.

“Metropolis Antik Kenti Çevresi Yüzey Araştırmaları” çalışmasının da bu yıl devam etmesi planlanıyor. Araştırma kapsamında antik çağda Metropolis ve çevresindeki ticaret yolları, savunma ve iletişim ağının ortaya çıkarılması ile kent çevresindeki mağaraların araştırılması hedefleniyor.

Araştırma ve koruma projeleri birlikte

Metropolis Antik Kenti kazılarına 15 yıldır destek verdiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirten Sabancı Vakfı Başkan Yardımcısı Zerrin Koyunsağan, “Sabancı Vakfı olarak kültür-sanat alanında yürüttüğümüz çalışmalar içinde Metropolis kazıları tarihe ışık tutması nedeniyle farklı bir önem arz etmektedir. Kazıların başlangıcından bu yana ortaya çıkan her yeni bilgi, sadece bu toprakların tarihi zenginliğini değil aynı zamanda toprağın altında henüz keşfedilmeyi bekleyen pek çok şey olduğunu da bir kez daha ortaya koyuyor. Biz de Metropolis kazılarına verdiğimiz destekle hem bu keşiflerin bir parçası olmanın hem de kalıntı ve bulguları ziyaretçilerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Metropolis’e desteğimizi bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

Bu yıl kazı çalışmalarında Dionysos mozaiğinin restorasyonunun yanı sıra Bizans Kalesi’nin restorasyon projesinin de tamamlanması ve kalenin acil müdahale gerektiren bölümlerinde kısmi restorasyon uygulamalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Stoa ve Roma Hamamı kazıları

2017 yılında arka duvarının bir bölümü orijinaline birebir uygun olarak restore edilen 2 bin 200 yıllık Stoa ile Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi’ndeki kazı çalışmaları bu yıl tamamlanacak. Ayrıca Metropolis tiyatrosundaki kazı ve araştırmaların da sürmesi ve Bizans çağında kentin su ihtiyacını gideren, büyük kısmı sağlam olan sarnıcın temizlenmesi de planlanıyor.