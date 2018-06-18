Paris'in "küçük bir parçası" İstanbul'a geliyor!

18 Haziran 2018

bomontiada ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek PAR-IS-TANBUL Festivali, 20-30 Haziran tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin açılışı, elektronik müziğin sevilen grubu Acid Arab'ın canlı performansıyla gerçekleştirilecek. Total, TEB ve VFS sponsorluğundaki festival, 20 - 30 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Konserler, film gösterimleri, sergi ve gastronomi günlerinden oluşan festivalin ilk konukları, doğu ve batı müziğini elektronik müzikle harmanlayan Parisli ikili Guido Minisky ve Hervé Carvalho'dan oluşan Acid Arab. Dünya Müzik Günü olarak kutlanan 21 Haziran akşamı ise funk müziğin dikkat çeken isimlerinden Abdul &The Gang festival kapsamında avlu'da sahne alacak. 22 Haziran'da ise Fransa ve dünyanın dört bir yanında verdikleri kült konserlerle ses getiren Nojazz grubu soul&funky tınılarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Sergi, performans

Fransız kültürel mirasına farklı bir bakış açısı getirecek France eMotion sergisi, 4 farklı kıtadan 4 yabancı fotoğrafçının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 22 Haziran'da açılacak sergide görseller hareketlendirilerek, projeye dijital bir boyut kazandırılacak. Aynı akşam gerçekleştirilecek Uçan Büfe Performansı ise konuklara farklı bir deneyim yaşatacak.

25-28 Haziran arasında her akşam saat 21:30'da başlayacak açık havada sineması ise dört Fransız filmini sinemaseverler ile buluşacak.

29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek Fransız Gastronomi Günleri'nde ise konuklar Fransız mutfağının lezzetli seçeneklerini tadabilecek.

Festival programı

20 Haziran 21.00 – Konser / Acid Arab

21 Haziran 21.00 – Konser / Abdul &The Gang

22 Haziran 19.00 – France eMotion Sergi Açılışı ve Uçan Büfe Performansı

21.00 – Konser / Nojazz

25 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Derinlik Sarhoşluğu

26 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Protesto

27 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Amelie

28 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Artist

29 - 30 Haziran – Fransız Gastronomi Günleri