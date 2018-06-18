Paris'in "küçük bir parçası" İstanbul'a geliyor!
bomontiada PAR-IS-TANBUL Festivali, 20-30 Haziran tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin açılışı, elektronik müziğin sevilen grubu Acid Arab'ın canlı performansıyla gerçekleşecek.
bomontiada ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek PAR-IS-TANBUL Festivali, 20-30 Haziran tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalin açılışı, elektronik müziğin sevilen grubu Acid Arab'ın canlı performansıyla gerçekleştirilecek. Total, TEB ve VFS sponsorluğundaki festival, 20 - 30 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak takip edilebilecek.
Konserler, film gösterimleri, sergi ve gastronomi günlerinden oluşan festivalin ilk konukları, doğu ve batı müziğini elektronik müzikle harmanlayan Parisli ikili Guido Minisky ve Hervé Carvalho'dan oluşan Acid Arab. Dünya Müzik Günü olarak kutlanan 21 Haziran akşamı ise funk müziğin dikkat çeken isimlerinden Abdul &The Gang festival kapsamında avlu'da sahne alacak. 22 Haziran'da ise Fransa ve dünyanın dört bir yanında verdikleri kült konserlerle ses getiren Nojazz grubu soul&funky tınılarıyla müzikseverlere keyifli anlar yaşatacak.
Sergi, performans
Fransız kültürel mirasına farklı bir bakış açısı getirecek France eMotion sergisi, 4 farklı kıtadan 4 yabancı fotoğrafçının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 22 Haziran'da açılacak sergide görseller hareketlendirilerek, projeye dijital bir boyut kazandırılacak. Aynı akşam gerçekleştirilecek Uçan Büfe Performansı ise konuklara farklı bir deneyim yaşatacak.
25-28 Haziran arasında her akşam saat 21:30'da başlayacak açık havada sineması ise dört Fransız filmini sinemaseverler ile buluşacak.
29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek Fransız Gastronomi Günleri'nde ise konuklar Fransız mutfağının lezzetli seçeneklerini tadabilecek.
Festival programı
20 Haziran 21.00 – Konser / Acid Arab
21 Haziran 21.00 – Konser / Abdul &The Gang
22 Haziran 19.00 – France eMotion Sergi Açılışı ve Uçan Büfe Performansı
21.00 – Konser / Nojazz
25 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Derinlik Sarhoşluğu
26 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Protesto
27 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Amelie
28 Haziran 21.30 – Film Gösterimi - Açık Hava Sineması / Artist
29 - 30 Haziran – Fransız Gastronomi Günleri