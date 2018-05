Ramazan'a özel iftar sofraları (1)

14 Mayıs 2018

Aila

Aila'nın Ramazan ayında sunduğu iftar mönüsüne klasik Türk müziği ezgileri eşlik edecek. Masaya servis edilecek iftar mönüsünde iftariyeliklerin yanı sıra çorba, zeytinyağlılar, ara sıcaklar, ocak başından taze sunulan ızgaralar ve tatlılar yer alıyor.

Four Seasons Hotels İstanbul

Four Seasons Hotel Bosphorus, Ramazan ayını Aqua Restaurant ve Ocakbaşı Restaurant'da karşılıyor. Otelin Baş Aşçısı Savaş Aydemir ve ekibinin hazırladığı Ramazan'a özel tatlar, fasıl grubu ve Türk Sanat Müziği eşliğinde açık büfe olarak misafirlerle buluşuyor.

Büfede iftariyeliklerden serin şerbetlere, geleneksel zeytinyağlılardan barbekü çeşitlerine kadar geniş bir yelpazeden oluşan seçenekler yer alıyor. Ev yapımı mantı ve sacda börek çeşitlerinin yanı sıra tatlı büfesinde ise baklava, şekerpare gibi geleneksel lezzetler ile iftarların vazgeçilmezi olan sütlü tatlılar sınırsız çay ve kahve eşliğinde sunuluyor. Ocakbaşı Restaurant'da ise misafirler yemeğe çorba ve iftariyeliklerle yapacakları başlangıcın ardından kebap ustalarının hazırladığı 5 aşamalı ana yemeklerle devam ediyor.

Hilton İstanbul Bomonti

Hilton İstanbul Bomonti'nin restoranı The Globe'un Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden özel olarak getirdiği coğrafi tescilli ürünleri de içeren iftariyelikler ile başlayan mönüsünde Antakya'dan Urfa'ya, Edirne'den Datça'ya lezzetler bulunuyor.

The Globe mönüsünde vişneli yaprak sarma, tahinli Antakya humusu, taze zahter salatası, Şanlıurfa pencer (pazı) boranisi ve Edirne tava ciğeri de yer alıyor. Ana yemek seçiminde iki alternatif sunan The Globe, Adana Kebap'tan Levrek Buğulama'ya; Kuzu Külbastı'dan, Tavuk But Yahni'ye her gün için ayrı seçenekler hazırlıyor. Sahur için özenle ayrı bir mönü servis edecek olan Hilton İstanbul Bomonti, Ramazan ayında şirket ve gruplar için de özel banket iftar mönüsü de hazırlıyor.

Lokanta Nevnihal

Tarihi Çengelköy Börekçisi kurucuları ve Şef Rafet İnce'nin ortaklığı ile geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Lokanta Nevnihal, Çengelköy Rasathane'de hizmet vermeye başladı.

Nevnihal'in Ramazan mönüsü Kuşhaneden Çorbalar, Toprak Anadan İftariyelik, Somatçıdan Başlangıçlar, Çeşnici Başı Misk-i Amber, Ara Sıcaklar ve 7 bölge Anadolu mutfak kültüründen seçmeler başlıklarıyla sunuluyor… Mönüde, 52 çeşit (seçmeli) alternatif yer alıyor. Bunlar arasında Misk-i Amber, Şehzade, Demirhindi, Hatay Kireçte Balkabağı, Kırklareli Hayrabolu tatlısı, Aydın Pekmezde Pişirilmiş İncir Uyutması ve Mersin Kerebiç Tatlısı, Köpük Helva da bulunuyor.