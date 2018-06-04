Ramazan'a özel iftar sofraları (3)

04 Haziran 2018

Ajjna

Ajjna, geçtiğimiz hafta İstanbul Etiler'de kapılarını açtı. Doğu ile batı öğelerini konseptinde birleştiren ve orta yüzyıl Brezilya mimarisi kullanılan mekân, Ramazana özel mönüsü, İtalyan mutfağı ve piyano dinletileri ile misafirlerini karşılıyor. Mutfağın başında Sezgin Can bulunuyor. Her şeyin günlük ve taze bir şekilde hazırlandığı, siyez buğdayı kullanılan mutfakta makarnalar ise tamamen elde işleniyor.

Hilton İstanbul Bosphorus

Hilton İstanbul Bosphorus Terrace Restaurant'da Türk ve Osmanlı mutfağının örneklerinin bulunduğu açık büfe iftar yemeği, Veranda Terrace'da özel iftar mönüsü servis ediliyor. Bosphorus Terrace Restaurant'da iftariyelik çeşitlerinden soğuk başlangıçlara, salatalardan çorbalara, kebap çeşitlerinden ızgara ve tava balık çeşitlerine kadar geniş bir seçki yer alıyor. Baklavadan aşureye, sütlaçtan lokmaya kadar sunulan çeşitler ise büfenin tatlıları….

Kahve Dünyası

Kahve Dünyası, Ramazan'a özel hurmalı lezzetler sunuyor… Hiçbir katkı maddesi içermeyen ve ev yapımı tarzında, şeker ilave edilmeden günlük olarak üretilen "Hurmalı Dondurma" bunlardan biri… Bir diğeri ise çikolatayı hurmayla buluşturan "Çikolata Kaplı Hurma."

Özsüt

Özsüt, Ramazan ayına özel tatlılar hazırladı. Saray mutfağından Anadolu'ya özgü reçetelere uzanan tatlılar, Ramazan Bayramı sonuna kadar satışa sunulacak. Bunlardan biri, frambuazlı güllaç. Yaprakların arasındaki frambuaz, beyaz çikolata ve Antep fıstığı bulunuyor. Kaymaklı tel kadayıf, ve fıstıklı höşmerim ise diğer aya özel tatlılar.

Steak Inn

Steak house ve dryage beef konseptiyle tanınan Steak Inn'in Ramazan mönüsünü Şef Hikmet Adıbelli ve ekibi hazırlamış. Mönüde iftariyelik, çorba, salata, arasıcak patates kızartması, ıspanak püre yer alıyor. Ana yemekte dört çeşit et ve finalde tatlı sunuluyor…

St. Regis Brasserie

St. Regis Brasserie'nin iftar mönüsünde yer alan Türk mutfağının tatları, Ramazan ayı boyunca misafirlere 4 farklı konsept eşliğinde sunuluyor. 4 farklı menünün ikisi ilk 10 gün boyunca sunuldu. diğer ikisi ikinci 10 gün misafirlerle buluşuyor. Bunun yanı sıra son 10 gün misafirlerin en çok tercih ettiği tabaklar doğrultusunda yeni bir iftar mönüsü hazırlanacak.

Ezogelin, mercimek veya yayla çorbalarıyla iftar yemeğine sıcak bir başlangıç yapacak olanlara, ardından içli köfte, kuru patlıcan dolması, etli pazı sarması gibi ara sıcak alternatifleri sunuluyor. Etli kuru fasulye, fırında tavuk güveç, kuzu güveç, orman kebabı, patlıcan kebap ana yemek mönüsünde. Ramazan ayına özel olarak finalde güllaç servis ediliyor…