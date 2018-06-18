"Yıldızlar Altında 30. Yıl"

18 Haziran 2018

ENKA Kültür Sanat, 30. Yıl Açıkhava Buluşmaları'na 20 Haziran'da merhaba diyor. Yaz boyunca tiyatro, sinema ve konserlerle renklenecek buluşmalar; TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın konseriyle başlayacak. Koray Candemir & Harun Tekin'in Şakalı Akustik performansı ve Sertab Erener & Emre Kula ikilisinin sahnesiyle devam edecek. Program boyunca 8 konser, 5 tiyatro oyunu ve 12 filmi açık hava sahnesinde ağırlayacak.

Açılış 20 Haziran

Buluşmaların açılış etkinliğinde, caz müzisyenlerinden oluşan, Türkiye'nin en köklü ekiplerinden TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, konuk solistler İlham Gencer ve Evrim Özşuca eşliğinde 20 Haziran'da sahne alacak.

ENKA Sahnesi 21 Haziran Perşembe akşamı, Şakalı Akustik performanslarıyla Koray Candemir ve Harun Tekin'i ağırlayacak. Seyircisini yalın sesler ve yaşanmış hikayelerle dolu akustik sohbete davet eden ikili konserde, hem kendi eserlerini hem de sevdikleri şarkıları seslendirecek.

Sertab Erener ve Emre Kula

Geçen yıl Açıkhava sahnesine konuk olan Sertab Erener ve Emre Kula, yoğun istek üzerine 22 Haziran'da yeniden ENKA sahnesinde olacak. Sertab Erener'in son albümü Kırık Kalpler'den ve en sevilen parçalarından oluşan bir repertuvar yorumlanacak.

15 Ağustos'a kadar sürüyor

Program kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklerin gösterimleri saat 21.15'te başlayacak. 30. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları'nın, 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinlik programı için facebook.com/enkakultur, instagram.com/enkakultur ve twitter.com/enkakultur adreslerini takip edilebilecek.

30. Yıl ENKA Kültür Sanat Açıkhava Buluşmaları etkinlik biletlerine; Biletix.com, Biletix satış gişeleri, Çağrı Merkezi ve ENKA Kültür Sanat Gişesi'nden ulaşılabiliyor.