1 Kasım 2024: 1 dolar kaç TL, Euro kaç liradan işlem görüyor?
Türkiye'de döviz kurları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için büyük önem taşımaya devam ediyor. Özellikle dolar ve Euro, birçok sektörü doğrudan etkiliyor. İşte 1 Kasım 2024 Cuma günü güncel döviz kurları…
1 Kasım 2024 Cuma günü, döviz kurları Türkiye’de birçok kesim tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun güncel kurları, başta yatırımcılar olmak üzere, ithalat-ihracat yapan firmalar ve tasarruf sahipleri için kritik öneme sahip.
Özellikle enflasyon ortamında dövizdeki dalgalanmalar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yatırım kararlarını güncel kur bilgilerine göre şekillendiren vatandaşlar, cep telefonları ve bilgisayarlarından güncel kurları sorguluyor.
Dolar ve Euro, Türkiye ekonomisinde sadece ticaret hacmini değil, aynı zamanda birçok ürün ve hizmetin fiyatını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle, dövizdeki anlık değişimler büyük bir önem taşıyor.
1 Kasım 2024 09:29 itibarıyla güncel dolar ve Euro kuru şöyle:
ABD Doları
Alış: 34,3124
Satış: 34,3199
Euro
Alış: 37,3213
Satış: 37,3415