1 Kasım 2024: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? (Altın fiyatlarında son durum)

Altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonun yaşandığı Türkiye gibi ülkelerde vatandaşlar, birikimlerini enflasyon karşısında koruyabilmek adına altına yöneliyor. Bu nedenle çeyrek, tam ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında.

Vatandaşlar, "Çeyrek altın kaç lira oldu?", "Tam altın fiyatı nedir?" ve "Ons altın kaç dolar?" gibi aramalarla altın fiyatlarını sıklıkla araştırıyor. Ortadoğu'da yaşanan ve büyük bir savaşa dönüşme riski taşıyan gerilim ve 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimlerinde Donald Trump'ın kazanma ihtimalleri altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin sonucunda ons altın, 2782 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine çıktı.

1 Kasım 2024 09:28 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:



Cumhuriyet Altını

Alış: 20.303,00

Satış: 20.500,00

Yarım Altın

Alış: 10.156,00

Satış: 10.290,00



Çeyrek Altın

Alış: 5.092,00

Satış: 5.146,00



Tam Altın

Alış: 20.005,72

Satış: 20.403,96



22 Ayar Gram Altın

Alış: 2.840,60

Satış: 3.002,41

Ons Altın

Alış: 2.753,51

Satış: 2.754,03