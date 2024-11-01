1 Kasım 2024: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? (Altın fiyatlarında son durum)
Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, Ortadoğu’daki gerilim, küresel ekonomik belirsizlikler ve 5 Kasım'daki ABD seçimlerinin yarattığı etki ile rekor seviyelere yükseldi. Ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2782 dolara ulaştı. Çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki artış da vatandaşların takibinde. Peki gram, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Kasım 2024 güncel altın fiyatlarında son durum...
Altın, Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyonun yaşandığı Türkiye gibi ülkelerde vatandaşlar, birikimlerini enflasyon karşısında koruyabilmek adına altına yöneliyor. Bu nedenle çeyrek, tam ve ons altın fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında.
Vatandaşlar, "Çeyrek altın kaç lira oldu?", "Tam altın fiyatı nedir?" ve "Ons altın kaç dolar?" gibi aramalarla altın fiyatlarını sıklıkla araştırıyor. Ortadoğu'da yaşanan ve büyük bir savaşa dönüşme riski taşıyan gerilim ve 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimlerinde Donald Trump'ın kazanma ihtimalleri altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin sonucunda ons altın, 2782 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine çıktı.
1 Kasım 2024 09:28 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Cumhuriyet Altını
Alış: 20.303,00
Satış: 20.500,00
Yarım Altın
Alış: 10.156,00
Satış: 10.290,00
Çeyrek Altın
Alış: 5.092,00
Satış: 5.146,00
Tam Altın
Alış: 20.005,72
Satış: 20.403,96
22 Ayar Gram Altın
Alış: 2.840,60
Satış: 3.002,41
Ons Altın
Alış: 2.753,51
Satış: 2.754,03