1 milyon kişi saç ektirmeye geldi

Terziler, sağlık turizmi sektörünün 2022 yılını çok verimli geçirdiğini belirterek, genel hastane hizmetlerinde 4 milyar dolarlık hizmet ihracatı yapıldığını söyledi.

Yabancı turistlerin kaplıca turizmine de ciddi ilgi gösterdiğini aktaran Terziler, kaplıca turizminden elde edilen gelirle birlikte 10 milyar doları aşan rakama ulaşıldığını vurguladı.

Genel sağlık hizmetlerinde saç ekiminin lokomotif konumda olduğunu dile getiren Terziler, "Diş hizmetleri de yaygınlaşıyor. Türkiye'nin bir çok noktasında diş kliniklerinin açıldığını görüyoruz. Hizmet kalitesini artırabilirsek sağlık turizmi sektörü çok daha fazla büyüyecek. Sağlık turizmi sektörünün yakın hedefi 20 milyar dolarlık bir rakama ulaşmak. Çekirdek sağlık hizmeti dediğimiz noktada 2023 yılında 5 milyar dolarlık bir hedefimiz var." diye konuştu.

Terziler, Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanında çok iyi bir kriz yönetimi tecrübesi yaşadığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü. Doktorlarımız ve yardımcı sağlık personelimiz ile toplam kaliteyi üst düzeye çıkardık. Bütün dünya bunu gözlemleme şansı yakaladı. Şu an Avrupa kıtasından çok ciddi bir talep alıyoruz. Devletler arasında sigorta anlaşmaları yapılarak yabancıların ülkemizde sağlık hizmeti alması noktasında çalışmalar yürütülüyor.

İstanbul, dünyanın sağlık turizmi başkenti olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Kovid döneminde geçişlerin mecburi olarak kapatılması ile bir durağanlık yaşamıştık. Fakat o tarihlerde biriken talep 2022 yılında yoğunluğa sebep oldu. 2023 yılından da çok umutluyuz. Ülkemiz her alanda ihracat rekorları kırıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama arifesinde olmamız hepimize ayrı bir motivasyon ve heyecan veriyor."

"Merdiven altı işletmelere göz açtırılmaması gerekiyor"

Sağlık Bakanlığı tarafından denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini aktaran Terziler, "Merdiven altı işletmelere göz açtırılmaması gerekiyor. Bu tip işletmeler hem ülkemizin imajını bozuyor hem şu an olumlu olarak esen rüzgarı tersine çeviriyor. Özellikle saç ekiminde bunu çok görüyoruz. Çantacı diye tabir edilen bir kesim var. Ülkemiz dışına gidip kaçak bir şekilde saç ekimi yapıp Türk doktorlarının hemşirelerinin adını lekeliyorlar.

Biz hizmet kalitesinin artırılması amacıyla dernekler aracılığı ile eğitimleri başlattık. Kliniklerde ve hastanelerde eğitim süreçleri sürdürülüyor. Sıkıntılar ancak eğitimle aşılabilir. Türkiye'de şu an robotla saç ekimi yaşanmaya başladı. Dünya çapında işler yapmaya başladık. Teknoloji ve inovasyon ile sağlık hizmetlerinin kalitesini yukarı taşıyabiliriz" şeklinde konuştu.

İnternet çağında tedaviye ulaşmanın çok kolay olduğunu bildiren Terziler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık hizmetleri almak isteyen bir kişi internette aramaya yaptığında önüne birçok seçenek çıkıyor. Danışman ve danışanların en fazla dikkat etmeleri gereken şey hizmet almak istedikleri kurumun köklü bir kurum olması. En azından on yılını devirmiş kurumları tercih etmeliler. Çünkü eğer bir kurum en az on yıl bir sektörde ayakta kalabiliyorsa kalitesi yüksektir.

Doktorların tecrübesine bakmak gerekiyor. 15-20 yıl alanında tecrübeli doktorlar tercih edilebilir. Ayrıca hizmet alınacak tesiste yoğun bakım alt yapısının olması gerekir. Anestezi doktorları saç ekim süreçlerini takip etmeliler. Olumsuz bir komplikasyonda acil olarak müdahale edebilecek bir ekip bulunması gerekiyor."

"Ortalama bir hastanın bıraktığı döviz 2 bin dolar"

2022 yılında elde edilen 4 milyar dolar cironun yarısının saç ekim hizmetlerinden elde edildiğini hatırlatan Terziler sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortalama bir hastanın saç ekiminde bıraktığı dövizin 2 bin dolar olduğunu varsayarsak 2022 yılında 1 milyon kişinin saç ekimi için Türkiye'ye geldiğini söyleyebiliriz. Turkish Airlines Turkish Hairlines esprileri yapılmaya başlandı. Yurt dışına uçtuğumuzda sürekli saçı bantlı insanlar görüyoruz. Bunlar gerçekten gurur verici işler. Tabii eğer kaliteli bir hizmet sunabilirsek. Diş hizmetleri noktasında 500 milyon dolar ciroyu geçtiğimizi söyleyebiliriz. Estetik cerrahisinde de 400 milyon dolar seviyelerini yakaladık."