1 milyon TL kredi 3,6 milyon TL’ye çıkıyor: Ev almanın 10 yıllık faturası

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Ev sahibi olmak için kredi kullanmayı planlayanların karşısındaki tablo, aylık faiz ve kâr payı oranlarındaki gerilemeye rağmen ağır kalmaya devam ediyor. 25 Eylül itibarıyla 120 ay vadede en düşük teklifler yüzde 2,87 seviyesine kadar inerken uzun vade toplam ödeme tutarını katlıyor.

1 milyon TL’nin taksiti 29 bin 696 TL

Aylık yüzde 2,87 oran üzerinden yapılan hesaplamada 1 milyon TL'lik konut finansmanının 120 aylık taksiti yaklaşık 29 bin 695,50 TL oluyor.

Yalnızca aylık taksitlerin toplamı 10 yılın sonunda yaklaşık 3 milyon 563 bin TL’ye ulaşıyor.

Tahsis ücreti ve hesaplamaya dahil edilen diğer maliyetlerle birlikte karşılaştırma ekranlarında toplam ödeme yaklaşık 3 milyon 596 bin TL seviyesine çıkıyor.

Başka bir ifadeyle 1 milyon TL finansman kullanan bir tüketici, mevcut en düşük oranlardan biri üzerinden bile 10 yılda kullandığı tutarın yaklaşık 3,6 katı büyüklüğünde toplam ödeme ile karşı karşıya kalıyor.

500 bin TL’nin faturası 1,8 milyon TL

Kredi miktarı yarıya düştüğünde de uzun vadenin etkisi belirgin biçimde devam ediyor.

500 bin TL ve 120 ay için yüzde 2,87 oranla aylık taksit yaklaşık 14 bin 848 TL olarak hesaplanıyor. Aylık ödemelerin toplamı yaklaşık 1 milyon 782 bin TL'ye ulaşıyor.

Ücretlerin de dahil edildiği toplam maliyet ise yaklaşık 1 milyon 812 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Böylece 500 bin TL finansman için ödenen toplam tutar, kullanılan ana paranın yaklaşık üç buçuk katını aşabiliyor.

Küçük oran farkı 10 yılda 400 bin TL’yi geçiyor

Konut kredisinde yalnızca birkaç ondalık puanlık oran farkı bile uzun vadede ciddi bir maliyet oluşturuyor.

Örneğin 1 milyon TL ve 120 ay için aylık yüzde 2,87 oranında taksit yaklaşık 29 bin 696 TL iken, yüzde 3,24 oranındaki bir seçenekte aylık ödeme yaklaşık 33 bin 122 TL’ye yükseliyor.

Aylık taksitler arasındaki fark yaklaşık 3 bin 426 TL oluyor.

Toplam maliyet karşılaştırıldığında ise yüzde 2,87 seviyesindeki seçeneğin yaklaşık 3,60 milyon TL'lik faturası, yüzde 3,24 seviyesinde yaklaşık 4,02 milyon TL’ye çıkıyor.

İki oran arasındaki 10 yıllık toplam maliyet farkı böylece yaklaşık 420 bin TL’yi buluyor.

Oran kadar masraflara da bakmak gerekiyor

Konut kredisi karşılaştırılırken yalnızca ilan edilen aylık faiz veya kâr payı oranına bakılması toplam maliyeti görmek için yeterli değil.

Tahsis ücreti, ekspertiz bedeli, ipotek işlemleri ve ürüne göre değişebilen sigorta maliyetleri toplam geri ödemeyi artırabiliyor. Bazı teklifler ayrıca belirli müşteri koşullarına veya kampanyalara bağlı olarak sunuluyor.

Bu nedenle aynı kredi tutarı ve aynı vadede birbirine yakın görünen iki oran, 10 yıllık ödeme döneminde yüz binlerce liralık maliyet farkı yaratabiliyor.

25 Eylül itibarıyla görülen yüzde 2,87 seviyesi piyasadaki en düşük teklifler arasında yer alsa da oranların kredi tutarına, müşterinin finansal durumuna, konuta ve başvuru koşullarına göre değişebileceği unutulmamalı.