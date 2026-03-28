1 milyonluk koç, yatırımı 6'ya katlayacak: Türkiye kuzuları için sıraya girdi

Balıkesir'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TAGEM Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği 83. Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni'nde Merinos türü koç 1 milyon 110 bin liralık satış bedeliyle rekor kırdı.

Geçen yılın şampiyonu 246 bin TL'ydi

Üstün özellikleri ile öne çıkan Merinos koçunu otomobil fiyatına satın alan Manyaslı üretici Emre Sömer, her yıl açık artırmaya katıldığını belirterek geçen yıl şampiyon koçun 246 bin liraya satıldığını hatırlattı.

Şampiyon koçun diğer sürü sahiplerinin de dikkatini çektiğini ve çetin bir satış ortamı yaşandığını belirten Sömer, fiyatların 50-500 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Kan değerleri, boynuzu, duruşu, fiziği, vücut yapısı ve birçok özelliğiyle öne çıkan Merinos koçunu yatırım amaçlı aldığını belirten üretici, bu koçun sürüye katılmasıyla işletmesini ileriye taşıyacağını belirterek "Koçtan elde edilecek kuzuların et verimi ve kan değerleri çok iyi olacak. Çok değerli bir küçükbaş. Onun için en iyi koyunlarımızı ayırdık" dedi.

Sürü sahipleri sıraya girdi

Açık artırmadan sonra telefonlarının susmadığını, ülkenin birçok yerinden sürü sahiplerinin kendisini aradığını anlatan Sömer, "Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Çanakkale, Bursa, Konya ve Eskişehir gibi birçok ilden kuzusunu isteyenler var. Şu anda 150 talep oldu. Herkes bu kan özelliklerini sürüsüne dahil etmek istiyor" ifadesini kullandı.

Bir yıllık siparişleri neredeyse doldu

Sömer, satışlarının Merinos ırkı üzerine damızlık olduğunu belirterek, "Şu anda dişi hayvanlar için 5 aylık kuzu fiyatımız 27 bin, erkekler için 30 bin lira. Şampiyon koçumuzun ilk kuzusu 8-10 ay sonra gelir. Önden ödeme almıyoruz ama bir yıllık siparişleri neredeyse doldu. O dönemde kuzu fiyatlarımız ne olursa o fiyat üzerinden satışımız olacak. Bir yıl sonraya bu koçumuz çiftleştiği koyunlardan 150-200 kuzu almayı planlıyoruz" diye konuştu.