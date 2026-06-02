104 yıllık dondurmacı dükkanına kilit vuruldu

Kuzey İrlanda’nın Ballymena kentinde bulunan ve dört kuşaktır aynı aile tarafından işletilen McGroggan’s isimli dondurma dükkânı, 104 yıl sonra faaliyetlerini durdurdu.

1922 yılında kurulan işletme, yıllar boyunca bölgenin en bilinen lezzet duraklarından biri haline gelirken, birçok müşteri tarafından “dünyanın en iyi dondurmasını yapan yer” olarak gösteriliyordu. Ancak işletme, son yıllarda yaşanan ekonomik baskılara daha fazla dayanamayarak kapanma kararı aldı.

Hammadde maliyeti üç katına çıktı

McGroggan’s sahibi Patricia McGroggan, kapanma kararının arkasında yükselen maliyetlerin bulunduğunu açıkladı.

Elektrik faturaları, çalışan maaşları ve üretimde kullanılan malzemelerin fiyatları son yıllarda ciddi şekilde yükseldi. Özellikle dondurma üretiminde kullanılan bazı hammaddelerin maliyetinin üç katına çıktığı belirtiliyor.

İşletmenin kapanmasında yalnızca maliyetler değil, değişen tüketici alışkanlıkları da etkili oldu.

Patricia McGroggan, şehir merkezindeki yaya trafiğinin son yıllarda ciddi şekilde düştüğünü belirterek, online alışverişin yaygınlaşmasının küçük işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi. Dükkânın iki büyük alışveriş merkezi arasında yer almasına rağmen beklenen müşteri yoğunluğuna ulaşamadığı ifade edildi.