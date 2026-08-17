112 yıllık mağaza ekonomik baskıya dayanamadı: Kepenkleri tamamen indirdi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İngiltere’de perakende sektöründeki maliyet baskısı, bir asrı aşkın geçmişe sahip bir mağazanın daha sonunu getirdi. Cheshire’ın Warrington kentinde hizmet veren Hancock & Wood, 112 yılın ardından faaliyetlerine son verdi.

Kadın giyimden ayakkabıya, aksesuardan güzellik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip mağaza, bölge halkı tarafından özellikle geleneksel müşteri hizmetleriyle tanınıyordu. Mağaza ayrıca sütyen ölçüm hizmeti ve bünyesindeki kafeyle de dikkat çekiyordu.

1914’te açılmıştı

Hancock & Wood’un hikâyesi 1914 yılında Frederick Hancock tarafından Bridge Street’te açılan mağazayla başladı. Şirket, kurulduğu günden bu yana aynı bölgede faaliyet göstererek Warrington’ın en köklü bağımsız perakendecilerinden biri haline geldi.

Ancak 112 yıllık geçmiş ekonomik koşullara direnmeye yetmedi. Şirket, artan işletme ve istihdam maliyetlerinin yarattığı zorluklar nedeniyle yılın başlarında faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Mağaza, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü son kez müşterilerini ağırladı.

“Hareket alanımız çok az kaldı”

Şirket yönetimi kapanma kararının kolay alınmadığını vurguladı. Hancock & Wood adına yapılan açıklamada; sürekli yükselen istihdam giderleri, enerji ve diğer kamu hizmeti maliyetleri, işletme vergileri ve giderek artan mevzuat yükünün şirket üzerindeki baskıyı ağırlaştırdığı belirtildi.

Yönetim, bütün bu maliyet ve yükümlülüklerin işletmeye çok az hareket alanı bıraktığını ve artık faaliyetleri sonlandırma zamanının geldiğine karar verdiklerini açıkladı.