177 yıllık dev kapanıyor! Bir döneme damga vuran bira artık üretilmeyecek

ABD’nin en köklü bira markalarından biri tarih oluyor. “Milwaukee’yi ünlü yapan bira” sloganıyla hafızalara kazınan 177 yıllık Schlitz için üretimi durdurma kararı alındı. Bir dönem ABD’nin en çok tüketilen birası olan marka, artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıklarına yenik düştü.

Dev marka için üretim durdu

Pabst Brewing Company, Schlitz Premium üretiminin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Şirket, depolama ve sevkiyat maliyetlerindeki artışın kararda etkili olduğunu belirtirken, markanın ileride yeniden piyasaya dönme ihtimalinin tamamen kapanmadığını ifade etti.

Kararın ardından Blatz ve Old Milwaukee gibi nostaljik bira markalarının da market raflarında daha az görülmeye başlanabileceği konuşuluyor.

Bir zamanlar ABD’nin en büyüğüydü

1849 yılında Alman göçmen Joseph Schlitz tarafından kurulan marka, özellikle 1950’li yıllarda ABD’nin en büyük bira üreticisi konumuna kadar yükseldi. “When you’re out of Schlitz, you’re out of beer” sloganı ise dönemin en ikonik reklam kampanyalarından biri olmuştu.

Ancak 1976’da maliyetleri düşürmek için yapılan reçete değişikliği markanın kaderini değiştirdi. Sadık müşterilerin tepkisini çeken bu hamle, Schlitz’in yıllar sürecek düşüşünün başlangıcı oldu.

Son kez üretilecek

Markanın son özel üretimi Wisconsin Brewing Company tarafından yapılacak. Üretimde, Schlitz’in en parlak dönemlerinden biri olarak görülen 1948 yılındaki orijinal reçetenin kullanılacağı açıklandı.

Bir dönemin simgesi haline gelen Schlitz’in üretimden çekilmesi, ABD bira sektöründe “bir devrin kapanışı” olarak yorumlandı.