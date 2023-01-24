2023, hazır giyimde yeşil dönüşüm yılı olacak

Çok zor geçen bir yılı kazançlı kapattıklarını belirten AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, 2023 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sürdürülebilirlik odağında geliştirilen hedefleri doğrultusunda sektörün dönüşümüne yönelik stratejileri ve eylemleri hayata geçireceklerini, mevcut pazarların yanında ABD pazarının sunduğu imkânları da en iyi şekilde değerlendirerek ihracatta yeni başarı hikâyeleri yazma gayreti içinde olacaklarını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hazır Giyim Sektör Kurulu’nun bir yılı aşkın sürede olgunlaştırdığı Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii İçin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sürdürülebilirlik Stratejisi Projesi’nin yeşil dönüşümde sektörün yol haritası olacağını kaydeden Başkan Gürkan Tekin, sektörün geleceğine yön verecek projede, Türkiye’nin hazır giyim ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştiren 190 firmanın katılımıyla yapılan analizlerde Avrupa Yeşil Mutabakatı’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Olgunluk Modeli oluşturulduğunu aktardı.

Bilimsel metotlarla yapılan değerlendirmelere göre sektörün değer zincirinin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu yeşil dönüşümünü sağlamak için 6 öncelik belirlendiğini belirten Tekin, “Dönüşüm önceliklerine karşılık gelen 6 temel stratejinin hayata geçirilmesini sağlayacak 40 farklı eylem tasarlandı. AHKİB olarak bizler de ayrıntıları yakın zamanda açıklanacak Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı’na uygun şekilde ilerlemenin gayretini göstereceğiz” dedi.

“Çok zor geçen bir yılı artıda kapattık” Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.8 artışla 21.2 milyar dolar ihracat değerine ulaştığını anımsatan Başkan Gürkan Tekin, esnek ve kaliteli üretimi, aksesuar zenginliği ve hızlı terminle rakiplerinden pozitif ayrışan sektörün, 750 bine yaklaşan istihdamı ile Türkiye için stratejik öneme sahip sektörleri arasında yer aldığında dikkat çekti. Türkiye’ye yıllık ortalama 19 milyar dolar seviyesinde net döviz girdisi kazandırdıklarını ifade eden Tekin, 22-23 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıkları 2022 yılının ilk yarısının beklentileriyle paralel geçtiğini dile getirdi.

Yılın devamında enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar ile ham madde fiyatlarındaki anormal yükselişler nedeniyle ihracat pazarlarında zorlandıklarını söyleyen Tekin, “Uzak Doğu ülkelerinin vermiş olduğu adeta kamikaze fiyatları ile rekabet edemedik. Fiyat tutturamadığımız için de pandemi döneminde ülkemize gelen siparişlerin büyük bir kısmı maalesef Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelere kaydı. Doların avro karşısında değer kazanması ile parite avantajında da ciddi kayıplar yaşadık. Yine de sektör ve Birlik olarak çok zor geçen bir yılı artıda kapatmayı başardık” diye konuştu.

En fazla ihracat Hollanda’ya yapıldı AHKİB olarak 2022 yılında 47 bin 168 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiklerini kaydeden Başkan Gürkan Tekin, söz konusu dönemde bölge ihracatının yüzde 80’ini üç ürün grubunun oluşturduğunu, bayan dış giyim, bay dış giyim, diğer hazır eşyanın dış satımı sırtladığını belirtti. İhracatının yaklaşık yüzde 72’sini Avrupa’ya gerçekleştiren AHKİB’in 2022 yılı performansını ülkelere göre ele alan Başkan Gürkan Tekin, şöyle devam etti:

“Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarına yönelik satışlarımız toplam ihracatımızın yüzde 58’ini oluşturdu. Hollanda yüzde 45 artış ve 85,9 milyon dolar değer ile en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 79 milyon dolar değer ile İspanya, 60 milyon dolar değer ile Almanya takip etti. 2022 yılında ihracat hacminde en yüksek artışları Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Polonya'da yakaladık.