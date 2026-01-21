2024’ün yatırım fotoğrafı: Makine ve teçhizat liderliği korudu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Yatırım Harcamaları çalışmasının 2024 sonuçlarını yayımladı. 2009-2024 dönemini kapsayacak şekilde revize edilen verilere göre, maddi mallara ilişkin gayri safi yatırım harcamaları 2024’te 5 trilyon 645 milyar TL olarak gerçekleşti.

İmalat lider konumda

Toplam yatırım harcamaları içinde imalat sektörü 1 trilyon 737 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. İmalatı, 885 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret, 617 milyar TL ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Veriler, yatırımların ağırlıklı olarak üretim ve lojistik odaklı alanlarda yoğunlaştığını ortaya koydu.

Harcama türlerine göre dağılım

Harcamaların türlerine bakıldığında, makine ve teçhizat yatırımları 2 trilyon 822 milyar TL ile en büyük payı aldı. Mevcut bina ve yapılara yapılan yatırımlar 1 trilyon 620 milyar TL, inşaatların ve binaların büyük tadilatları 721 milyar TL, arazi yatırımları 443 milyar TL, diğer maddi mallara yönelik yatırımlar ise 39 milyar TL olarak kaydedildi.

2024’te makine ve teçhizat yatırımlarının toplam maddi yatırım içindeki payı yüzde 50 oldu. Bu oran, 2023’teki yüzde 52,3 seviyesinin altında kalsa da, makine ve teçhizatın yatırım kompozisyonundaki lider konumunu koruduğunu gösterdi. Mevcut bina ve yapılara yapılan yatırımların payı ise yüzde 28,7 ile ikinci sırada yer aldı.