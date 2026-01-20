Son dakika: TÜİK açıkladı! Aralık ayı yurt dışı ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,88 artarken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,46 yükseldi. YD-ÜFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 26,42 artış kaydetti.

Yıllık bazda en yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığında

Sanayi sektörleri bazında yıllık değişimlere bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75, imalat sanayisinde ise yüzde 32,24 artış gerçekleşti.

Ana sanayi grupları itibarıyla yıllık artış oranları; ara mallarında yüzde 29,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63, enerjide yüzde 13,93 ve sermaye mallarında yüzde 31,02 olarak kaydedildi.

Aylık bazda enerji grubunda yüzde 6,33 düşüş

Aylık bazda değerlendirildiğinde, YD-ÜFE aralık ayında imalat ürünlerinde yüzde 1,84 arttı.

Madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 3,86 olurken, imalat sanayisindeki artış yüzde 1,84 seviyesinde gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ise ara mallarında yüzde 2,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84 ve sermaye mallarında yüzde 2,17 artış görülürken, enerji grubunda yüzde 6,33 düşüş yaşandı.