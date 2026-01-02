2025'i yüzde 5 zamla geçirdiler, gözler 2026'da

Statistics Netherlands (CBS) verileri, 2025’te ücret artış hızının önceki iki yıla kıyasla yavaşladığını, ancak buna rağmen son 40 yılın en yüksek artış oranlarından biri olarak kayda geçtiğini ortaya koydu.

Hollanda'da 2025’in dördüncü çeyreğinde toplu sözleşmeli ücretler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı. Ücret artış ivmesi, 2024’ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 6,8’lik zirvenin ardından gerileme eğilimine girdi; en düşük artış ise 2025’in ikinci çeyreğinde görüldü.

Kamu geride kaldı

Sektörel dağılım incelendiğinde, 2025’te kamu sektöründe ücret artışı yüzde 3,9 ile sınırlı kaldı. Bu oran, özel sektördeki yüzde 5,3’lük ve yarı kamusal (sübvansiyonlu kurumlar) sektördeki yüzde 4,9’luk artışın gerisinde kaldı. Kamu çalışanlarının ücretleri, 2024 yılında da diğer sektörlere kıyasla daha yavaş yükselmişti.

En düşük artış gayrimenkulde

Sektör bazında en düşük ücret artışı, yüzde 3,2 ile gayrimenkul yönetimi (konut birlikleri) alanında kaydedildi. Bu sektörü kamu yönetimi izledi. Bu tablo, 2024’te gayrimenkul sektörünün yüzde 12,4 ile en yüksek artışı kaydettiği yılın tam tersi bir görünüm sundu. En yüksek ortalama ücret artışı ise yüzde 7,4 ile bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti.

Reel ücretlerde sınırlı artış

Enflasyon etkisinden arındırılmış reel toplu sözleşme ücret artışı, 2025’in dördüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 1,6 olarak hesaplandı. Dördüncü çeyreğe ait kesin enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için bu oran, ekim ve kasım aylarındaki fiyat eğilimlerine dayanıyor. Yıl genelinde de reel ücret artışının yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2020-2025 döneminde ücretler yüzde 25,1 artarken, tüketici fiyatları da yüzde 25 yükseldi. Geçici 2025 verileri, toplu iş sözleşmesi bilgilerinin yüzde 98’ine dayanıyor. Hollanda’da çalışanların yaklaşık dörtte üçü toplu iş sözleşmesi kapsamına giriyor.