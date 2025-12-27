2025'in yapay zeka milyarderleri

2025 yılı, yapay zekâ girişimleri için tarihi bir dönem oldu. Crunchbase verilerine göre yatırımcılar AI girişimlerine 200 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Bu rakam, küresel risk sermayesi fonlarının yaklaşık yarısına denk geliyor. 2024’te bu oran yüzde 34’tü. Artan sermaye akışı, teknoloji sektöründe yeni bir servet dalgası yarattı.

Forbes’e göre 50’den fazla kurucu ve yönetici milyarder statüsüne yükseldi. Yeni zenginler yalnızca ABD’den çıkmadı; Çin merkezli açık kaynak modelleri geliştiren şirketler de hızla değer kazandı ve kurucularını milyarder yaptı. Altyapıdan yapay zekâ modellerine ve uygulamalara kadar geniş bir yelpaze yatırım aldı.

(Edwin Chen)

Listenin başında 18 milyar dolarlık servetiyle Edwin Chen bulunuyor. Veri etiketleme şirketi Surge AI, beş yıldan kısa sürede 24 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Google, Microsoft, Meta ve Anthropic gibi devlere hizmet veren şirketin yüzde 75’i Chen’e ait. Chen, Forbes 400’ün en genç ismi olarak kayda geçti.

Sierra kurucuları Bret Taylor & Clay Bavor, müşteri hizmetlerini AI ajanlarıyla otomatikleştiriyor. Şirketin 10 milyar dolar değerlemesiyle her biri 2,5 milyar dolar servete ulaştı.

Mercor kurucuları Brendan Foody, Adarsh Hiremath ve Surya Midha, 22 yaşında dünyanın en genç self-made milyarderleri oldu. Veri değerlendirme ve etiketleme odaklı Mercor da 10 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

İsveçli girişim Lovable’ın kurucuları Anton Osika & Fabian Hedin, kullanıcıların yazılım bilgisi olmadan komutla site/app geliştirebildiği sistemleriyle 1,6 milyar dolar servete ulaştı.

(Lucy Go)

Lucy Guo en genç kadın milyarder oldu

Scale AI kurucu ortağı 31 yaşındaki Lucy Guo, Meta’nın şirkete ortak olmasıyla dünyanın en genç kadın milyarderi oldu. Taylor Swift’i geride bırakarak teknoloji alanında dikkat çeken bir profil haline geldi.

Yalnızca startup kurucuları değil, büyük teknoloji yöneticileri de kazançlarını artırdı. ABD’nin en zengin 10 teknoloji CEO’su toplam servetini 2025’te 550 milyar dolar büyüttü.

Listenin zirvesinde Elon Musk yer aldı. Musk’ın serveti yüzde 50 artarak 645 milyar dolara ulaştı; SpaceX’in değeri ise 800 milyar dolara çıktı. Tarihin en büyük maaş paketi niteliğindeki 1 trilyon dolarlık Tesla anlaşması da buna eklendi.