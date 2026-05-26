24 saat açık marketler için yeni dönem başladı

İspanya’nın en yoğun turizm şehirlerinden biri olan Barcelona, gece hayatı ve turist trafiği nedeniyle yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Şehir yönetimi, 24 saat açık marketlerin kontrolsüz şekilde çoğalmasını engellemek için yeni adımlar atmaya başladı.

Barcelona Belediyesi, kent genelinde yeni 24 saat açık market ve self servis market ruhsatlarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Kararın en az bir yıl boyunca yürürlükte kalacağı belirtildi.

Gece gürültüsü ve turist yoğunluğu şikayetleri arttı

Yetkililere göre sorun yalnızca gece alışverişi değil. Özellikle turistik bölgelerde marketlerin önünde oluşan kalabalıklar, yüksek sesli konuşmalar ve gece boyunca süren hareketlilik mahalle sakinlerinin tepkisini çekmeye başladı.

Son yıllarda kentte gece açık marketlerin hızla çoğalması, Barcelona’daki “aşırı turizm” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Belediye yönetimi, bazı bölgelerde yaşam kalitesinin ciddi şekilde etkilendiğini savunuyor.

1300’den fazla market faaliyet gösteriyor

Şehir yönetiminin verilerine göre Barcelona’da bu modelle çalışan yaklaşık 1.300 market bulunuyor. Özellikle 300 metrekarenin altındaki küçük marketlerin mevcut yasal boşluklardan yararlanarak çok uzun saatler boyunca açık kaldığı ifade edildi.

Yeni düzenleme kapsamında yalnızca yeni açılışlar değil, mevcut işletmelerin genişleme izinleri de geçici olarak askıya alındı. Belediye, bu süreçte hangi bölgelerde bu tür işletmelere izin verileceğini yeniden planlamayı hedefliyor.

Denetimlerde yüzlerce ihlal tespit edildi

Barcelona Belediyesi’nin son dönemde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde çok sayıda ihlal ortaya çıktı. Yetkililer, hijyen kuralları, çalışma koşulları ve şehir düzenlemelerine aykırı uygulamalar nedeniyle yüzlerce işletmeye ceza kesildiğini açıkladı.

Bazı marketlerin geçici olarak kapatıldığı da belirtildi. Daha önce yapılan incelemelerde binlerce usulsüzlük tespit edildiği kaydedildi.

Karar kentte ikiye bölünmeye yol açtı

Barcelona’daki yeni uygulama şehirde farklı görüşleri beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar gece boyunca süren hareketliliğin sona ermesini desteklerken, bazı kesimler ise uygulamanın aşırı kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor.

Özellikle gece çalışanlar, turistler ve düzensiz çalışma saatlerine sahip kişiler için 24 saat açık marketlerin önemli bir ihtiyaç olduğu savunuluyor. Ancak şehir yönetimi, ticari faaliyet ile mahalle yaşamı arasındaki dengeyi yeniden kurmakta kararlı görünüyor.