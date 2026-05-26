Komşu borç yükünü erken ödemeyle hafifletti, 800 milyon Euro kasada kaldı

Yunanistan, yıllardır gündemde olan kamu borcu sorununda dikkat çeken bir adım daha attı. Yunanistan Maliye Bakanı Kyriakos Pierrakakis, parlamentoda yaptığı açıklamada erken borç ödeme programının ülkeye büyük mali avantaj sağladığını belirtti.

Pierrakakis, bugüne kadar erken ödenen 26,5 milyar Euro sayesinde yıllık yaklaşık 800 milyon Euro faiz yükünden kurtulduklarını söyledi.

“Her 1 milyar Euroluk erken ödeme 30 milyon Euro kazandırıyor”

Parlamentonun Kamu İşletmeleri, Bankalar, Kamu Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Fonları Komitesi’nde konuşan Pierrakakis, erken ödeme modelinin finansal etkilerini detaylı şekilde anlattı.

Bakan, “Her 1 milyar Euro'luk erken ödeme, yılda yaklaşık 30 milyon Euro faiz tasarrufu sağlıyor” dedi.

Yunanistan’ın son yıllarda uyguladığı bu stratejinin kamu maliyesini güçlendirdiğini savunan Pierrakakis, borç yönetiminde uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekti.

2032’deki büyük borç riski azaltıldı

Açıklamada en dikkat çeken başlıklardan biri de 2032 yılına ilişkin borç yükü oldu. Pierrakakis, geçmişte kriz döneminde alınan krediler nedeniyle 2032 civarında yoğunlaşacak büyük ödeme riskinin artık ciddi ölçüde azaltıldığını ifade etti.

Özellikle Avrupa ülkelerinin kriz döneminde Yunanistan’a sağladığı ikili kredi mekanizmasının yeniden yapılandırılmasıyla gelecekte oluşabilecek 25-30 milyar Euro'luk mali baskının dengelendiği belirtildi.

Pierrakakis, bu süreçte Kamu Borç Yönetim Ajansı’nın kritik rol oynadığını söyledi.

“Gelecek nesillere borç bırakmayacağız”

Yunanistan Maliye Bakanı açıklamasında dikkat çeken bir mesaj da verdi.

“Bir nesil bu borç yükünü önceki kuşaklardan devraldı. Bu nesil ise aynı yükü gelecek nesillere bırakmayacak” diyen Pierrakakis, hükümetin mali disiplin politikasını savundu.

Bakan, erken ödeme stratejisinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kuşaklar arası mali denge açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Yunanistan yatırım yapılabilir ülke konumuna geri döndü

Yunanistan, 2023 yılında büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından yeniden “yatırım yapılabilir ülke” notu almayı başarmıştı.

Pierrakakis, uygulanan mali politikaların kredi notu artışında önemli rol oynadığını belirtti.

Bankalara ek vergi mesajı

Yunan Maliye Bakanı, bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Bankalara ek vergi uygulanmasına karşı çıkan Pierrakakis, böyle bir adımın kredi akışını yavaşlatabileceğini ve piyasalara olumsuz mesaj vereceğini söyledi.

Bakan, Yunan bankalarının son dönemde daha güçlü finansal performans göstermesinde takipteki kredi oranlarının düşmesinin etkili olduğunu ifade etti.

Hükümet gerektiğinde müdahale edeceğini açıkladı

Pierrakakis, 2025 yazında bazı bankacılık ücretlerinin kaldırılmasını örnek göstererek hükümetin gerektiğinde tüketiciyi korumak için piyasaya müdahale edebileceğini söyledi.

Ancak hükümetin bankaları siyasi araç olarak kullanma niyetinde olmadığını da vurguladı.

Gözler özel borç yapılandırmalarında

Yunan hükümeti ayrıca hane halkı ve şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için mahkeme dışı uzlaşma mekanizmasını sürdürmeye devam ediyor.

Pierrakakis, özel borç yönetiminin ekonomik istikrar açısından önümüzdeki dönemde en kritik başlıklardan biri olmaya devam edeceğini ifade etti.