Ekonomistlerden Mayıs enflasyonu tahmini

Piyasaların merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon verisi öncesinde ekonomistlerin tahminleri netleşmeye başladı.

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen enflasyon ve dolar/TL beklenti anketi, fiyat artış hızında yavaşlama beklentisinin güç kazandığını ortaya koydu. Ankete göre ekonomistler, özellikle baz etkisi, zayıflayan iç talep ve bazı kalemlerdeki fiyat yavaşlaması nedeniyle Mayıs ayında daha düşük bir enflasyon bekliyor.

Mayıs enflasyonu için yüzde 1,60 tahmini

23 banka ve aracı kurumun katıldığı ankette, Mayıs ayı için medyan TÜFE beklentisi aylık yüzde 1,60 olarak hesaplandı. Ortalama beklenti ise yüzde 1,66 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon tahmini yüzde 32,49 olurken, ortalama beklenti yüzde 32,56 olarak kaydedildi.

Ankette aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,21 ile yüzde 2,51 arasında değişirken, yıllık beklentiler yüzde 32,05 ila yüzde 33,80 bandında oluştu.

Enflasyondaki yavaşlamanın nedeni ne?

Ekonomistler, Mayıs ayında enflasyonun görece düşük beklenmesinde birkaç önemli unsurun etkili olduğunu belirtti. Özellikle gıda fiyatlarında sınırlı gerileme, kira ve ulaştırma kalemlerinde yavaşlama sinyalleri ile iç talepteki zayıflamanın fiyat artış hızını düşürdüğü ifade edildi.

Buna karşılık giyim, ayakkabı ve lokanta-otel kalemlerinde devam eden fiyat baskısının enflasyondaki düşüşü sınırlayan başlıca etkenler arasında yer aldığı vurgulandı.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Ankette dikkat çeken başlıklardan biri de yıl sonu enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyon oldu. Ekonomistlerin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,58 seviyesinde oluştu. Önceki ankette bu beklenti yüzde 28 seviyesindeydi.

Beklenti aralığı yüzde 26 ile yüzde 31 arasında şekillenirken, 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 22 seviyesinde sabit kaldı.

12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahmini ise yüzde 25 artışa işaret etti.

Dolar/TL beklentisinde dikkat çeken seviye

Ankette döviz kuru beklentileri de yer aldı. 17 analistin katıldığı dolar/TL anketine göre 2026 yıl sonu için medyan tahmin 51,80 oldu. 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 55,10 seviyesinde hesaplandı.

2027 yıl sonuna ilişkin medyan dolar/TL tahmini ise 61 seviyesine yükseldi.

Ekonomistler “ılımlı enflasyon” vurgusu yaptı

BVeri Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, Mayıs ayında beklenen ılımlı enflasyon görünümünün piyasalar açısından destekleyici olabileceğini söyledi. Tokalı, kira ve ulaştırma kalemlerinde görülen yavaşlamanın hizmet enflasyonunu aşağı çekebileceğini ifade etti.

Tokalı’ya göre aylık enflasyonun yüzde 1,36 civarında gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon yüzde 32 seviyelerinde kalabilir ve yıl sonu için yüzde 30 hedefi ulaşılabilir olmaya devam edebilir.

Gözler 5 Haziran’da açıklanacak veride

Mayıs ayı enflasyon verisinin, uzun bayram tatili nedeniyle olağan takvimden farklı olarak 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacağı belirtildi.

Piyasalar şimdi açıklanacak resmi verilerin Merkez Bankası’nın para politikası adımları ve faiz beklentileri üzerindeki etkisine odaklanmış durumda.