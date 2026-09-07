37 otomotiv şirketine "rekabet" soruşturması

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Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde iş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda bulunulduğu şüphesiyle 37 şirket ve 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma açtı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre soruşturmanın merkezinde, şirketlerin birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik anlaşmalar yaptığı ve çalışanların ücretleri ile çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgileri paylaştığı iddiaları bulunuyor.

"Centilmenlik anlaşması" şüphesi

TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve üyelerine yönelik yürütülen ön araştırmada otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin TOSB ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesindeki toplantılar ve farklı iletişim kanalları üzerinden birbirlerinden çalışan almamaya yönelik "centilmenlik anlaşmaları" yaptığına ilişkin bulgular elde edildi.

Şirketlerin ayrıca çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgi alışverişinde bulunduğundan şüpheleniliyor.

Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bulguların rekabetin kısıtlanmış olabileceğine yönelik "ciddi ve yeterli" şüphe oluşturduğu sonucuna vardı. Bunun üzerine 37 şirketin yanı sıra TAYSAD ve TOSB hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açıldı.

Ücret rekabeti de mercek altında

Rekabet Kanunu'nun 4. maddesi, teşebbüsler arasında rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan ya da bu sonucu doğuran anlaşma ve uygulamaları yasaklıyor.

İş gücü piyasasında şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik anlaşmaları, çalışanların işverenler arasında geçiş imkanını ve ücret rekabetini sınırlandırabileceği gerekçesiyle rekabet hukuku kapsamında incelenebiliyor.