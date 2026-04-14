45 yıllık tatil köyü iflas başvurusu yaptı

Küresel turizm sektöründe artan maliyetler ve rekabet baskısı yeni iflasları beraberinde getiriyor. ABD’de 1981 yılından bu yana faaliyet gösteren Frio Country Resort’un bağlı olduğu FCR Partners LP, iflas koruması için başvuruda bulundu.

Yükselen faiz oranları

Son dönemde küçük ve orta ölçekli resort işletmeleri, artan işletme giderleri, yükselen faiz oranları ve dalgalı iş gücü piyasası nedeniyle ciddi finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Benzer şekilde Almanya ve Kanada’daki bazı otel zincirleri ile ABD’deki Miami plaj resortları da son aylarda iflas başvurusunda bulunmuştu.

Teksas’ın turistik bölgelerinden biri olan Frio River çevresinde 30 dönümden fazla alanda faaliyet gösteren tesis, kabin ve tatil evleriyle tanınıyor. Şirketin varlıklarının 10 ila 50 milyon dolar, borçlarının ise 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğu açıklandı.