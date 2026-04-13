TCMB rezervlerinde belirgin artış: 1 haftada 9,1 milyar dolar arttı

TCMB’nin haftalık rezerv verilerinde güçlü artış dikkat çekti. Piyasa kaynaklarının TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, toplam rezervlerde geçen hafta belirgin bir yükseliş yaşandı.

Matriks Haber’in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 3 Nisan haftasında 161,65 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 10 Nisan haftasında yaklaşık 170,8 milyar dolara çıktı. Böylece rezervlerde haftalık bazda yaklaşık 9,1 milyar dolarlık artış gerçekleşti.

Öte yandan TCMB toplam rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile rekor seviyede açıklanmıştı.

TCMB, rezerv verilerini perşembe günü (16.04.2026) saat 14.30’da kamuoyuyla paylaşacak.