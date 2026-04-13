İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar nelerdir?
Yüz binlerce kişi "İlk evim konut kredisi" ile ev sahibi olacak. 1.20 faiz oranıyla vatandaşlara kolaylık sunan kredi için nefesler tutulmuş durumda... Binlerce kişi her gün yeni gelişme olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple her geçen gün artan soru "İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor" oluyor.
İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. Kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL