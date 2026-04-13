İlk evim konut kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, şartlar nelerdir?

Ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların gözü kulağı "İlk evim konut kredisi"nde… Uygun oran ve ödeme koşulları ile cazibe yaratan kredinin ayrıntıları sürekli araştırılıyor. Binlerce kişi her gün "İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

İlk evim kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?

İlk evim konut kredisi için çalışmalar devam ediyor. Kredi için tarih henüz netleşmedi. Mayıs veya haziran ayında başvuruların başlaması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL