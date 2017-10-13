"6 ayda bine yakın girişimci geldi"

13 Ekim 2017

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, "Al fikrini gel, fikrin iş yapsın dedik, 6 ayda 483 iş fikri ve bine yakın girişimci geldi." dedi.

İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Türkiye’nin yeni think-tank kuruluşu İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı.

Açılış töreninde konuşan İTO ve Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, merkeze sunulacak fikirlerin bir buluş olmasına da gerek olmadığını, üretim süreciyle ilgili bir yenilik, ticari uygulamalarda artı değer oluşturacak bir adım ya da iş geliştirme noktasında bir fikir de olabileceğini söyledi.

Ekonomide girişimcilerin önemine vurgu yapan Çağlar, "Al fikrini gel, fikrin iş yapsın dedik, geçen 6 ayda 33 sektörde 483 iş fikri ve bine yakın girişimci geldi. Eminönü’ndeki binamız henüz inşaat halinde, ancak 38 girişimcimiz çalışmalarını 7 gün 24 saat burada sürdürüyor. Onların da dışında yaklaşık 100 girişimcimiz BTM faaliyetlerinden istifade ediyor. İnşaatın tamamlanmasıyla, ilk etapta 150-200 girişim ve yaklaşık bin girişimcinin BTM çatısı altında yer almasını planlıyoruz. Ben buradan gelecekte yüz milyonlarca dolar değerinde şirketler çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

Çağlar, bugüne kadar girişimci ve yatırımcıları BTM sahne etkinliklerinde buluşturduklarını belirterek 26 ayrı ekibin yatırımcı karşısına çıkarak projelerini sunduğunu kaydetti.

"Başka bir proje de raf ömrünü uzatan doğal koruyucu geliştirilmesi"

İbrahim Çağlar, İTO'daki 81 meslek komitesinden bilirkişilerin projelerin sektörel sürdürülebilirlikleri konusunda görüş verdiğini, bire bir yatırımcı eşleştirmelerini yapmaya başladıklarını ifade etti.

Şimdiden bu süreç içinde parlayan fikirler olduğunu bildiren Çağlar, şunları kaydetti:

"Mesela oyun yazılımı geliştiren bir ekibimiz 8 milyon indirme rakamıyla 100 bin TL’yi aşkın ciroya, tek bir oyun ile ulaştı. Bir başka ekibimiz sanal gerçeklik uygulamasını inşaat sektörü ile birleştirerek inşaat sektörüne yeni bir soluk getirdi. Satış rakamları şimdiden 50 bini geçti. Başka bir proje de ihracat değeri yüksek tarım ürünlerinin gümrük sürecinde raf ömrünü uzatan doğal koruyucu geliştirilmesi. Projenin şimdiden yatırımcı adayları mevcut. Tüm bunlar, yerli yabancı uzmanların katılımıyla BTM çatısı altında değerlendirmeye alınıyor. Buradan da hayata taşınıyor."

Girişimcilik ve inovasyona destek verilecek

İTO tarafından kurulan ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) destekleriyle büyüyen iki kuruluşun, iş dünyasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine destek verecek.

BTM, üye girişimcilerine 7 gün 24 saat ofis kullanımı, eğitimler, seminerler, söyleşiler, danışmanlık, yatırımcı buluşmaları, bire bir danışmanlıklar, çalışma atölyeleri, eşleştirme faaliyetleri, bilirkişi imkanları gibi destekleri, iki aylık hızlandırma kampları ile sunacak.

"Bilgi güçtür" sloganıyla yola çıkan İstanbul Düşünce Akademisi (İDA) ise sektörel araştırmalarıyla sadece iş dünyasına değil, ekonominin tüm aktörlerine yol gösterecek çalışmalar yürütecek. İDA’da iki yılda 20’den fazla sektörün incelenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA